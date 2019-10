La U. digital de Antioquia entró en funcionamiento

La gobernación de Antioquia presentó este jueves la Universidad Digital, un centro que aunque tendrá sede física, sus estudiantes recibirán la instrucción académica de manera virtual, con lo posibilidad que las personas de los 125 municipios del departamento podrán acceder a la educación superior, con 200 mil cupos u oportunidades para las comunidades con menos recursos económicos.

Esta universidad digital comenzará inicialmente con seis programas aprobados por el Ministerio de Educación y a la espera de la aprobación de otros once que están en proceso. Dicho centro educativo tendrá una nueva inyección económica de 26 mil millones de pesos que serán destinados a la implementación de las últimas tecnologías que permitan desarrollar nuevas estrategias educativas.

“Aquí no hay paredes, aquí no hay límites, aquí lo único mal hecho es mantener la imaginación en vacaciones, la imaginación debe estar en cada rincón; y el edificio de la Universidad Digital no solo va hacer un símbolo de Antioquia y Colombia, sino que va hacer el edificio más inteligente de este país”, destacó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez.

Recalcó que este nuevo centro de ocho mil 300 metros cuadrados está dotado con equipos tecnológicos de última generación, además, es un espacio de tres niveles para la parte administrativa, salas de co-creación, emprendimiento e innovación, para el relacionamiento entre la universidad – la empresa y el Estado. Con lo que se considera como la única en Latinoamérica que es 100% digital.