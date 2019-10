Contaminación de Santurbán preocupa a los ambientalistas

Un reclamo fuerte han hecho los defensores del medio ambiente por la falta de cultura de reciclaje que tienen los turistas que están llegando al Páramo de Santurbán. En medio de visitas de inspección los veedores del ecosistema han encontrado desde bolsas plásticas, vasos, platos desechables y baterías, elementos que se demoran en algunos casos hasta 300 años en degradarse.

David Fajardo es uno de los veedores del ecosistema y es quien hace la denuncia, esto fue los que dijo a Caracol Radio “encontramos bolsas plásticas, restos de comidas y otros tipos de basura que no son amigables con el ambiente. El llamado no es para que no vayan al páramo de Santurbán, el llamado es para que regresen todo lo que llevan”

“Los municipios que están en el Páramo de Santurbán, dijeron no al ecoturismo, entonces muchas de estas visitas son o con permiso de estos campesinos o de los que son dueños de la tierra. Quienes van sin estos permisos es totalmente ilegal”.

Solicitan a los guardabosques de la zona atender esta problemática y generar sanciones ejemplarizantes para quienes sean sorprendidos realizando estas malas prácticas.