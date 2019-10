Incierto el lugar de votación del Diamante I

Es incierto el lugar donde va a votar la comunidad del barrio Diamente I en Bucaramanga esto porque hace cuatro meses está en remodelación el salón comunal y no se les ha notificado el cambio.

Luis Monsalve presidente de la Junta de Acción Comunal indicó que la Registraduría lo llamó hace unos días para confirmar que el salón comunal del barrio es el lugar de votación, teniendo por completo desconocimiento de que en estos momentos está en remodelación.

"A mí no me han informado todavía, pero he oído que las próximas mesas van a quedar, al parecer, en el Colegio Integrado Jorge Isaac. La Registraduría me llamó como siempre lo hace para confirmar que el salón iba a ser utilizado para votar y yo les dije pero cómo si eso lo están remodelando, ellos ni siquiera sabían. Para mí tengo que la alcaldía debe notificar y decirnos dónde debemos votar. Ahí hay desorganización".

A ocho días de las elecciones, la comunidad del barrio Diamante I no sabe dónde votar. Lo que ha dicho el líder comunal es que pide a la alcaldía de Bucaramanga que notifique y aclare el lugar donde deberán sufragar el próximo 27 de octubre.