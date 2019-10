Usuarios de Salud Vida en Norte de Santander sin brújula para la atención

Después del anuncio que entrego la superintendencia de Salud de liquidar la Eps Salud Vida en Todo el país y trasladar a los usuarios a otras entidades, los pacientes en el oriente del país están a la espera para conocer cómo será el mecanismo para iniciar este proceso.

Los usuarios recibirán atención hasta el 31 de octubre y desde el 1 de noviembre deberán acudir a las otras Eps que el gobierno ha designado por la capacidad que cuentan para la atención de más de un millón en todo el país

En Norte de Santander se calcula que son más de 160 mil usuarios los afectados, y que no conocen que pasaran con los tratamientos y la asignación de citas con especialistas que están tramitando ante Salud Vida.

“Yo espero que nos informen que va a pasar con nosotros, estamos con incertidumbre de nuestros tratamientos, el gobierno ha hecho esto varias veces de acabar las Eps y nos genera miedo nuevamente” dijo Alix Torrado a Caracol Radio.

Las instalaciones de Salud Vida en la avenida Guaimaral en frente del colegio municipal se encuentran congestionadas ante la negativa de muchas entidades de ya no recibir a los pacientes de esta Eps, y por los tramites que adelantan los pacientes antes de llegar la liquidación.

“Yo no sé qué va a pasar con el tratamiento que llevo y que también lo está recibiendo mi mama, nosotros ya llevamos un proceso avanzado y ahora no sabemos, esperamos que con el traslado no se demoren ahora las cosas y quedemos todos en vilo” dijo Dilia María Pérez quien es una paciente que sufre de problemas oncológicos.

Las directivas de esta Eps en Cúcuta ante el llamado de Caracol Radio para conocer la versión sobre esta decisión, no respondieron las líneas telefónicas.