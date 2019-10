VIDEO: Se secaron tres quebradas por obras de la Ruta del Cacao

Habitantes de la vereda El Líbano en Lebrija mantienen detenidas las obras que se realizan en la Ruta del Cacao porque aseguran que han generado graves afectaciones ambientales.

Manifiestan que ya se secaron dos quebradas y un nacimiento de agua que abastecen a más de 100 familias.

Germán Rueda líder de la vereda señaló que "están construyendo uno túneles como el de La Paz, por uno de ellos pasa un río y esa corriente es la que se perdió. Por eso ya no llegan a los demás nacimientos. Lo que denominamos conductores internos rotos. Además, a una quebrada que está sobre la entrada a San Vicente de Chucurí le están echando tierra de la montaña".

Comunidad de El Líbano señaló a este medio que los nacimientos se han venido secando desde hace dos meses. De igual manera indicaron que por los trabajos hay "contaminación en los cultivos de peces y 400 hectáreas de zonas verdes dañadas porque arrojan escombros y basuras a esa parte, eso bota lixiviados y caen al río" manifestó el líder veredal.

Aseguraron continuar con las protestas y no dejarán retomar las labores hasta que las autoridades ambientales visiten las obras y tomen determinaciones.