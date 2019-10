Inicio discusión del Pot en el concejo de Cúcuta

Con la presencia de varios sectores económicos de la ciudad, constructores, comercio y organismos de control inicio el estudio del plan de navegación que tendrá el municipio de Cúcuta durante los próximos doce años, siendo el proyecto prioritario durante el último periodo de sesiones ordinarias en el concejo de Cúcuta.

Dentro de este proyecto se busca establecer los parámetros que tendrá la ciudad en sus zonas de expansión, y como se debe articular con todos los sectores de la ciudad.

Durante la sesión donde el concejal ponente explico los alcances de este proyecto, se les otorgo la palabra a varios de los asistentes para que replicaran algunos de los ítems que están establecidos en este importante proyecto.

José Leonardo Jácome Carrascal presidente del concejo de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se debe tener un debate profundo para poder aprobar este proyecto de acuerdo.

“Es un documento técnico que tiene una vigencia de 12 años y debe ser aplicado por los próximos tres alcaldes en los lineamientos, por eso es tan importante y es la carta de navegación para las futuras construcciones y los usos de suelo. Lo que más nos preocupaba a nosotros era que este plan de ordenamiento no trajera muchas áreas de expansión, porque Cúcuta no necesita expandirse más si no consolidar su área urbana y potenciarla para hacerla estable para los sectores económicos” dijo el concejal.

De igual forma la contralora de Cúcuta Blanca Cruz González, le dijo a Caracol Radio que se debe tener en cuenta el fenómeno migratorio que se ha incrementado en los últimos años y “esto influye muchísimo por la cobertura de áreas de expansión, el director de planeación nos habló sobre varias invasiones como la del cerro del nazareno, muchas invasiones son impuestas por los colombo venezolanos, esperamos la ayuda del gobierno nacional”.

Este proyecto seguirá su discusión durante los dos meses de las sesiones ordinarias, sin embargo de llegar a requerir tiempo los concejales pueden hacer una prorroga hasta el mes de diciembre y también el alcalde llamar a sesiones extraordinarias para culminar el estudio.