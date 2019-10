Rechazan violencia electoral en Tibú

Varios sectores se han mostrado preocupados y han rechazado la aparición del comunicado de las disidencias armadas en la zona del Catatumbo quienes dicen ser los responsables del asesinato de Bernardo Betancurt en el mes de septiembre.

Las autoridades indagan la aparición de este documento en donde el grupo subversivo expone algunos hechos.

Sin embargo, el alcalde de Tibú, Jesús Escalante, señaló que “es un rechazo total, no podemos estar cegando la vida de nadie. Aquí es la justicia que tiene que entrar a operar y que actuar si alguno tiene algún acierto o algún desacierto”.

Comentó también que “es una situación que es lamentable, un hecho reprochable y no puede continuar. Con la veracidad o sin la veracidad del panfleto, no deben quedar más vidas en la carretera. No deben quedar más vidas en el trajinar diario, lo que necesitamos es que el Catatumbo sostenible salga adelante para que nuestros campesinos puedan prosperar”.

Concluyó que “es una situación que jamás entenderemos, como tratamos y cómo apagan una vida, hay que fortalecernos, seguir adelante y esperar, que no ocurra nunca más en nuestro territorio”.