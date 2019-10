Paola Ariza: ¿víctima o victimaria?

En el programa Barranquilla Hoy Por Hoy de Caracol Radio nos acompañó la abogada especializada y Magister en Derecho Informático, Sara Ibáñez, para analizar el hecho que se viralizó en donde una mujer con el nombre de Paola Ariza, presuntamente habría estafado a Brian Harrington, ciudadano estadounidense para que le enviara dinero con falsas promesas de amor.

Lea también: Aida Víctoria Merlano: Pronto sabremos las caras de los enemigos de mi mamá

Después de estudiar el caso protagonizado por la joven, para la abogada es Ariza la victima de la historia debido al daño causado a su buen nombre y a la vulnerabilidad causada por la divulgación de información sensible en plataformas digitales.

Durante el programa se comunicó Angie Ramirez, representante de la marca Paola Ariza y dueña del apartamento en donde Harrington se instalaría.

"Él era amigo mío desde hace muchos años y acordamos $800.000 por una habitación en el departamento pero al mes me dice que no le dará uso porque no quiere ver a Paola y me exige la devolución del dinero, a lo que respondí que esto era un negocio y que no podía darle la plata porque me hizo tenerle apartada la habitación todo un mes", relató.

Ramírez aseguró que ya ha iniciado acciones legales contra el ciudadano norteamericano.

Suscríbase a los contenidos de Caracol Radio en Google News. Entre AQUÍ y haga clic en la estrella.