Testigo: monja uribista tiene esquema de seguridad para su familia y amigos

Continúan sumándose nuevos capítulos a la historia de la polémica mujer y presuntamente falsa monja, Adriana Torres, quien se hizo famosa por ser una fan y seguidora del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Caracol Radio conversó con una persona muy cercana a la mujer y relató vario detalles hasta ahora desconocidos de ella, pero ratificó que sí tiene un esquema de seguridad, una camioneta y un escolta.

La fuente que por motivos de seguridad prefirió omitir su nombre, detalló que la señora Adriana, no es una líder social y por ende no merece el esquema de seguridad, y aseguró, que hasta el mes de marzo consistía de dos hombres, pero ahora solo tiene un escolta con un vehículo, el cual pertenece a la empresa Localiza Rent a Car, que a su vez se lo alquila a la UNP, porque esta entidad no cuenta con los vehículos suficientes; el informante también aseveró, que la UNP miente al negar que le ha asignado dicho esquema al supuesta monja, porque la persona asignada a ese esquema de seguridad sí pertenece a dicha entidad, incluso aseguró Caracol Radio que el contrato con el que esta asignado es el 558 de 2019.

“Todo el mundo sabía que ella llegaba a allá con dos escoltas, porque ella pregonaba eso. Decía, aquí llegó la monjita y le presento mis dos escoltas, ella misma lo decía, que no se fueran a portar mal, porque tenían el poder de llevárselos para la cárcel, entonces era una forma de intimidar a las señoras y a todas las personas que estuvieran allá”, aseguró la personal consultada por Caracol Radio.

La fuente también aseguró que la señora Torres no necesita el escolta y ni el vehículo, debido a que en la mayoría de las ocasiones son sus amigos o familiares los que hacen uso de él, es decir, su círculo cercano hace diligencias personales con el esquema, como ir a mercar e incluso llevarlos a citas médicas, lo que es ordenado por la misma supuesta monja y lo que dice el informante es que se trata de un claro detrimento patrimonial por el mal uso de algo que es pagado con recursos públicos.

“El servicio lo utilizaba era para que amigos o familiares utilizaran el vehículo o el esquema los llevaran a hacer vueltas personales de estas personas. Como ir a comprar algo, ir a citas médicas o hacer otra diligencia, nada sobre la supuesta labor social”.

La persona cercana a la señora Adriana Torres, aseguró que ella ha mentido para poder tener protección del Estado, porque en reiteradas ocasiones ha cambiado la versión de que fue lo que le ocurrió en cuanto a su seguridad.

“Sí varias versiones. Ella comentaba que porque le habían robado el producido de lo que había recogido de esos mercados y la otra era porque ella hablaba mucho de ese tema del Centro Democrático, que porque ella quería mucho a Uribe, que ella apoyaba el partido político que ella pregona tanto, entonces finalmente no se sabía cuál era realmente la historia”.

Recalcó que la mujer hace uso de la supuesta labor social para lucrarse, porque el cobro de los mercados es de seis mil pesos y alcanza a vender hasta 120 entre jueves y sábado, y el camión solo le cobra 60 mil pesos, es decir recolecta altas sumas de dinero pero no los invierte en la comunidad aseguró la fuente.