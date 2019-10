“Ambulantes tienen hasta dos millones en plante en las calles”: Alcaldía

Después de haber iniciado los operativos para recuperar el espacio público de la ciudad y darse los primeros enfrentamientos entre las autoridades y los vendedores ambulantes, la alcaldía ha reiterado que estos procesos continuaran al estar completamente invadidas las calles del centro de la ciudad.

En semanas anteriores se estaba buscando la forma de aumentar el pie de fuerza de los llamados “braceros” y camiones para poder extender los operativos, ante este problema que está creciendo en la ciudad y ahora es un negocio en donde participan tanto venezolanos como colombianos.

Edinson Jimmy Cárdenas Daza secretario de gobierno de la ciudad, le dijo a Caracol Radio que durante los últimos operativos se han detectado algunos de los informales que mantiene mercancía extendida en el piso que supera las cifras de un empresario.

“Si los vendedores ambulantes acordaran entre ellos mismo trabajar de manera organizada el sistema de controles en la ciudad sería más sensible, pero es que estos vendedores se pasan de la raya y están desorbitados y precisamente en la implementación de grandes plantes en el centro de la ciudad, uno no entiende cuando piden a través de acciones de tutela el mínimo vital y que no se ganan mayor a veinte mil pesos, pero uno encuentra unos plantes en las calles tirados entre tres hasta cinco millones de pesos, es una si situación inaudita y significa que es un microempresario y no es informal, él puede utilizar un local y establecer su comercio” dijo el secretario.

Cárdenas Daza indicó que a pesar de los malestares y molestias que se puedan generar se deben mantener los operativos porque hay sectores en donde se ha restringido la movilidad de los automóviles por la cantidad de vendedores ambulantes, incluso para un peatón poder pasar es difícil ante la aglomeración de los informales.