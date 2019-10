Manifestantes bloquean la Troncal de Occidente en Cartagena

Habitantes de los barrios San José de los Campanos, El Rodeo, Villagrande y sectores circunvecinos, bloquearon el tráfico vehicular en la Troncal de Occidente en Cartagena, en rechazo a la salida de circulación de unas 11 busetas de la ruta “Ternera- San José - Villagrande”.

Los manifestantes se sentaron en el pavimento de la vía generando un caos vehicular para exigir la presencia del alcalde Pedrito Pereira y el director del DATT, Edilberto Mendoza, con el fin de buscar una solución a la problemática de movilidad.

Entre los principales argumentos de quienes participaron del acto, está el horario de cobertura que tendrá la ruta X101 de Transcaribe, los cuales no superarán las 10 de la noche. Otra de las razones es el costo del pasaje que por el sector es manejable con los conductores tradicionales, pero en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) deberá ser fijo de $2.500.

“Necesitamos a las personas del DATT para que nos escuchen. Queremos que venga un funcionario porque con la salida de las busetas se van a ver afectados los conductores, habitantes, vendedores ambulantes y comunidad en general”, aseguró Karla Ramírez, residente del barrio El Rodeo.

Por su parte, los conductores también manifestaron que serán los principales afectados, pues todos van a quedar desempleados sin ninguna tipo de solución para el sustento de sus familias.

“Esto Afecta el patrimonio de mi familia, llevo 20 años manejando y me voy a quedar desempleado. Uno, en un día se gana hasta 80 mil pesos, ahora mismo todos vamos a quedar en cero. Nosotros desde las 3 de la mañana prestamos servicio a las comunidades, en cambio Transcaribe empieza a las 5. La mayoría de la gente de estos barrios trabajan en la economía informal y tienen que salir temprano de sus casas”, sostuvo un conductor.

El trancón se extendió por más de 500 metros, con apertura de la vía por intervalos de 5 minutos. Mientras tanto, al sitio acudió el Escuadrón Móvil Antidisturbios y el GOES de la Policía Metropolitana de Cartagena, realizando acompañamiento.

Cambios en las rutas de Transcaribe

Ante el bloqueo de ciudadanos a la altura de la entrada al barrio San José de los Campanos, por la salida de las busetas de Ternera, Transcaribe dispuso de algunos cambios en la operación:

Las rutas X106 Variante - Centro y X103 Variante - Consulado - Centro comienzan operación desde Homecenter de San Fernando. La X101 San José de los Campanos- 13 de Junio - Gaviotas - Centro retornará en Huellas de Alberto Uribe y hará el recorrido desde la bomba El Gallo hacia el barrio 13 de Junio.

Algunos vehículos de esta ruta están represados, por lo que el desvío aplica en ambos sentidos.

La A101 La Carolina - Portal no ingresará a San José de los Campanos. Tras ingresar a Huellas de Alberto Uribe retornará por el barrio La Carolina. La A102 U. Tecnológica - Portal llegará hasta la cárcel de Ternera. No es posible ingresar a la Universidad Tecnológica de Bolívar.