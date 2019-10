Unidad deportiva de El Campestre en Cartagena, a merced de los salseros

Cansados de la falta de soluciones por parte de la Alcaldía de Cartagena, los habitantes de los barrios El Campestre y Nuevo Campestre denunciaron ante los micrófonos de Caracol Radio el deterioro en que se encuentra la Unidad Deportiva del sector por la constante realización de salseros.

Según la comunidad, este tipo de eventos se están haciendo mensualmente a pesar de las solicitudes instauradas a las autoridades donde han expuesto todos los problemas por los que actualmente están pasando.

“Los vecinos estamos más que decepcionados de la labor que hace el EPA y las juntas de acciones comunales. Estamos desesperados porque la Unidad Deportiva que fue creada para realizar actividades deportivas, está siendo utilizada para salseros o eventos picoteros. Aquí lo único que se ve es venta de cervezas, botellas y droga”, denunció una habitante.

Otra de las residentes contó que debido al tránsito constante de vehículos pesados que se encargan de llevar los picós, algunos adoquines del escenario ya se encuentran dañados.

“Los vidrios de mi casa tiemblan con el sonido impresionante. No tengo un espacio para colocar el carro frente de mi casa porque no me dejan entrar a la calle por la cantidad de motos parqueadas. Aquí fuman droga y parten botellas cada vez que se realizan estos eventos. Además el pavimento de la pista de patinaje se ha dañado y muchas escuelas ya no quieren venir”, denunció una moradora.