Los candidatos opinan de la decisión de Metrocali al acogerse a la lay 550

La intervención a Metrocali a cargo de la superintendencia del transporte, acatando la solicitud de cogerse a la ley 550 provocó reacciones en los candidatos a la alcaldía de Cali.

Entre ellos Jorge Iván Ospina, quien dice que, no entiende porqué agotaron la posibilidad de conciliar y hacer acuerdos de pagos con quienes tienen sentencias judiciales, no construyeron una solución sin perder la autonomía de la compañía que ya no estará administrada a través de los caleños.

Por su parte, Alejandro Eder, cree que Metrocali tiene problemas financieros porque se ha estructurado mal desde hace tres mandatos, y la solución no es la ley 550, lo que se debió hacer es hablar directamente con Bancolombia que tiene el 70% de la deuda, ahora hay que buscar renegociar la deuda y no perder el control.

Roberto Ortiz, dice que ya estaba previsto que Metrocali entraría en ley de insolvencia porque no tiene los recursos para pagarle la demanda que ganó Git Masivo, porque es la única forma. Lo que se debe hacer es investigar porqué se llegó a este punto y porque de 900 mil pasajeros que se debían manejar, solo se manejan 400 mil.

Por último Michel Maya, manifestó que la situación se veía venir, porque los gobiernos no han podido superar "el pecado original del mio" y es que no se empezó por el oriente, donde sí se podían encontrar la mayoría de pasajeros. En estos momentos toca asumir la solicitud de la ley 550 para proteger el patrimonio y pagar la deuda que se tiene, pero también se tiene que ser consciente que en los próximos cuatro años no se podrá invertir en el masivo ni solucionar los problemas actuales.