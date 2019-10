Llegó a su fin la huelga de hambre de Jorge Iván Ospina

Luego de cuatro días de estar en huelga de hambre el candidato a la Alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina, decidió levantar su ayuno durante la realización de un evento con sus seguidores en la plazoleta Jairo Varela, tras haber denunciado en días anteriores falta de garantías en la contienda electoral y de una presunta persecución de algunos medios de comunicación.

Durante su intervención informó que ha estado sometido a diferentes ataques contra su candidatura por parte de los candidatos, Alejandro Eder y Roberto Ortiz, los cuales invitó para que realizarán una política limpia y a conquistarán el pueblo caleño.

“Durante estos días de reflexión y de ayuno, me llamó monseñor Darío de Jesús Monsalve y me dijo que el ayuno que he hecho es de valientes, pero no podía continuar y exponer mi vida. Además de otros amigos nacionales e internacionales, me han señalado que la mejor manera de honrar lo que estoy expresando, es que a partir de mañana salga y he decidido que efectivamente, no podemos regalar las calles”, manifestó el candidato, Jorge Iván Ospina.

El candidato espera seguir promoviendo su campaña nuevamente en las calles de la capital de Valle, para seguir sumando seguidores y ganar la anhelada Alcaldía de Cali.