Pereiranos rechazan el pago del 75% del salario antes de los 25 años

El actual presidente de la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), Sergio Clavijo, le solicitó al Gobierno Nacional incursionar en un nuevo esquema de contratación que, según él, tiene como objetivo combatir el desempleo en la población menor a los 25 años. Su propuesta se basa en que solo les paguen el 75% del salario mínimo, durante un año, aduciendo que están en etapa de formación.

Lea también: ¡Ni siquiera el mínimo! Polémica por propuesta de salario para jóvenes.

Caracol Radio consultó algunos jóvenes pereiranos que apenas van a iniciar con sus etapa laborales, ellos manifestaron que esta es una iniciativa retrógrada.

"No me parece justo, porque edad no es igual a experiencia". "Es una propuesta que atenta contra los ideales de muchos jóvenes que queremos empezar a trabajar, eso desmotiva", manifestaron algunas de las personas consultadas.

Según la propuesta del presidente de la ANIF, los menores de 25 que apenas tienen su primer trabajo solo deberán recibir 621 mil pesos mensuales.