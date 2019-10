Vehículos venezolanos no registrados disminuyen congestión al no circular

Las autoridades viales en Cúcuta son conscientes que una gran cantidad de vehículos venezolanos no fueron registrados durante los tres meses que duro el trámite, y se debe verificar con el gobierno si se hará alguna ampliación del plazo otorgado.

Sin embargo uno de los efectos que se verán al salir de circulación una cantidad de vehículos serán mejoras en la movilidad al bajar los embotellamientos en ciertos sectores de la ciudad.

Rodolfo Torres Castellanos secretario de transito de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que esperan que no sean muchos los perjudicados con esto pero que tendrán que dejar de circular mientras se defina si se abre nuevamente el registro.

“Debemos cuantificar que vehículos no fueron registrados y obviamente esos según lo han manifestado los secretarios de hacienda no pueden circular por las vías de la ciudad, entonces obviamente si hay menos carros pues mejora la movilidad, sin embargo estamos preocupados por la cantidad de automóviles que no entraron en el sistema y por qué son los motivos, sé que hay muchos que están varado por que no hicieron la revisión técnico mecánica o están en talleres, pero esto de todas maneras alentaría a mejorar la movilidad” dijo el funcionario.

Las autoridades han indicado que se mantendrán los operativos en varios puntos de Cúcuta para hacer cumplir este mandato presidencial que quedo establecido en el plan de desarrollo del gobierno.