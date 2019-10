Paralizados proyectos rurales productivos

Miembros de la Asociación de Mujeres Campesinas han dicho que Piedecuesta es uno de los municipios del área metropolitana que actualmente tiene más proyectos productivos estancados.

Rubiela Briceño Becerra, lideresa de la vereda Caneyes indicó que se han pasado propuestas de huertas, de artesanías, se tramitan todos los documentos ante las oficinas respectivas, pero a la fecha los procesos continúan detenidos.

"Se desanima mucho porque uno pasa un proyecto y no se ejecuta, no responden. Muchas veces la directiva de la asociación va a la gobernación y pues le entristece que preguntamos qué ha pasado y que no lo tengan en cuenta no dan argumentos de por qué no o qué deberíamos hacer para que se haga" indicó Briceño Becerra.

Las lideresas campesinas han dicho que los pocos proyectos que se dan son dirigidos por el Sena, sin embargo, piden respuestas por parte de la administración departamental para que den de manera efectiva y rápida ejecución a los proyectos.