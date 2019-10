Estudiante denuncia abusos por parte del ESMAD

Caracol Radio conoció una denuncia acerca de los conflictos que tuvo ayer en las manifestaciones, la estudiante Paula Catalina Daza de la universidad Minuto de Dios y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

“Cerca de la estación de Aguas en el centro de Bogotá, me senté a comer y vi como tres o cuatro civiles, presuntos infiltrados, cogieron a un muchacho y lo golpearon, entonces yo les grite pidiendo que lo soltaran" señaló la joven.

Por otro lado, la estudiante aclaró que empezaron a atacarla ante su reacción, "en este momento fue cuando por detrás mío, llegó un señor y me jalo de la bufanda, me puso de pie, me agarró de la espalda y empezó a empujarme".

Sin embargo, señala que esto fue en modo de defensa, "lo que hice fue tratar de defenderme, pero el señor empezó a darme manotazos en la cara y ahí se unieron como tres, pero no vi bien porque vinieron por detrás mío, me jalaron del cabello, me pegaron calvazos, me lanzaron al piso, ahí donde estaban como 10 personas del ESMAD entre mujeres y hombres. En ese momento una señora del ESMAD me pegó una patada y me gritó que me callara."

Lo ocurrido terminó cuando la joven fue trasladada a un Centro de AStención Inmediata, "después fui dirigida con cinco hombres al CAI de La Candelaria y nos tuvieron como tres horas. Nos soltaron como a las 10 de la noche”, aseguró Paula.

El día de hoy, la familia presentará las denuncia respectivas en la Fiscalía para poder esclarecer estos hechos.