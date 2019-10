Bebé en riesgo de muerte por demora de Comparta en remisión médica

Los servicios ofrecidos por la EPS Comparta en el Magdalena, al parecer, están en ‘UCI’. Así lo evidencian las denuncias de los usuarios, que, cansados y llevados por la angustia, acuden a acciones judiciales para que puedan recibir sus tratamientos.

El caso reciente es el de una familia proveniente del municipio de Plato, Magdalena, que denuncia estar a la espera de una remisión para un bebé de once meses de nacido, quien padece de una enfermedad hepática y requiere recibir tratamiento médico especializado en Cali, Medellín o Bogotá.

El paciente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico del hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta y según indica la orden de los especialistas, requiere “remisión para valoración urgente por alto riesgo de falla hepática fulminante”.

Ober Enrique Cadena es el padre del menor, quien dijo que la enfermedad se manifestó poco tiempo después del nacimiento y que pese a que ya van cuatro remisiones hacia alguna de las ciudades en donde atienden los hepatólogos pediatras, la EPS no responde de manera positiva a la petición.

“No sé qué está esperando Comparta o es que será que esperan a que le pase algo para poder responder. Si mi hijo no se atiende a tiempo, el hígado dejará de funcionar. Ya son cuatro las remisiones que ha ordenado el hospital en donde nos encontramos”, señaló Ober Enrique Cadena.

Por su parte, la abuela del menor expresó que, “me desespera eso porque es un niño de once meses, es mi nieto y me da dolor verlo así. No somos de Santa Marta, vengo de Pijiño del Carmen y él vive en un corregimiento cerca de Plato”, dijo la abuela del menor.

El paciente cumplirá dos meses de estar a la espera de la solicitud de la EPS Comparta y ahora sus familiares aseguran estar con miedo a que el bebé fallezca.