Tres heridos por accidente de tránsito en zona industrial de Cartagena

En la Clínica Barú permanecen recluidas las personas que resultaron lesionadas luego de un aparatoso accidente de tránsito, que tuvo lugar en el sector conocido como Puerta de Hierro, zona industrial de Cartagena.

Durante el hecho resultó involucrado un tractocamión de placas SMD 928, quien según informaciones se desplazaba en su vía y por una falla mecánica, pasó el separador y fue a parar hasta el otro carril donde una camioneta Renault Duster identificada con placas WOW 059, se encontraba parqueada.

La situación que generó un violento impacto, produjo lesiones en sus ocupantes quienes fueron auxiliados por algunos conductores, y posteriormente atendidos por una ambulancia del centro asistencial.

De acuerdo a las primeras hipótesis, el pesado vehículo se habría quedado sin frenos lo que produjo una pérdida de control por parte de su conductor, cuya identidad no fue suministrada por las autoridades. Afortunadamente el siniestro vial no deja pérdidas humanas, no obstante, tres heridos se recuperan de las afectaciones sufridas.