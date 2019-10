Fiscalía no recibe denuncia a mujer abandonada con 46 cobradiarios

Nancy Ariza, la mujer de 61 años de edad, abandonada por su compañero sentimental con 45 cobradiarios, la Fiscalía en el municipio de Soledad no le ha querido recibir su denuncia ante la angustia que afronta cada día por los cobradores en motos que llegan a su casa con amenazas y se llevan sus electrodomésticos.

Según relató a Caracol Radio, en el ente investigador le respondieron que necesitaba la cédulas de quienes amedrantaban en su vivienda, documentos que por supuesto no tiene. "Lo único que me dijeron es que no pagara la deuda porque no era mi responsabilidad", señaló.

Lea también: Exesposo la abandonó con deudas por $14 millones con 45 cobradiarios

Ante la compleja situación que Ariza afronta con dos nietas menores de edad en su humilde vivienda en el barrio Los Cedros, la Alcaldía de Soledad se puso al tanto y según la secretaria de Gobierno, Josefa Cassiani, se tomarán medidas para proteger a la adulta mayor.

"No contamos con un programa sólido para contrarrestar los cobradiarios, práctica que lamentablemente es muy usual en el municipio. Sin embargo ya con la Secretaría de Gestión Social estaremos en la vivienda para certificar las condiciones socioeconómicas de la familia y gestionar una ayuda", señaló

La funcionaria hizo un llamado a la Fiscalía para que reciban y hagan seguimiento a las denuncias de la señora Nancy, quien ha tenido crisis nerviosas con las amenazas en su contra por parte de los cobradores ilegales.