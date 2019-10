Denuncian presunta estafa del exembajador Fernando Marín Valencia

La denuncia la presentan varios empresarios de la ciudad de Santa Marta en contra de Grama Construcciones S.A, una empresa del Grupo Andino Marín Valencia Construcciones, que tiene como representante al exembajador Fernando Marín Valencia, y que habría construido y vendido un conjunto residencial de edificios en la capital del Magdalena, pero sin pagarle a los proveedores de materiales y servicios.

Mauricio García, proveedor de equipos de bombeo y electricidad, es uno de los denunciantes que asegura que la deuda de Grama Construcciones S.A con los empresarios samarios supera los 400 millones de pesos y completa más de un año de incumplimientos.

“Mi empresa firmó un contrato con Unión Temporal Ciudad del Mar para el suministro e instalación de equipos de bombeo para la obra, que es de Grama Construcciones, pero el tiempo de ejecución se fue alargando y cuando por fin logramos terminar, ahora resulta que la constructora no aparece por ningún lado y este proceso lleva todo el año tratando de que esa gente nos cancele los dineros pendientes, no solamente a mí, sino a otros proveedores de materiales y servicios”, explica Mauricio García.

Leer también: Capturado el santandereano Fernando Marín Valencia por presunto soborno

De acuerdo con la denuncia del empresario, durante el año 2019 los responsables del proyecto le han mentido a él y a otra docena de proveedores, para entretenerlos y no pagarles sus servicios.

“Resulta que el director de obra, el ingeniero John Álvarez, nos dice que no nos desesperemos, unos días dice que el banco va a desembolsar, otros que llamemos a alguien más, después que no le responden de Barranquilla, y con eso nos entretuvo todo este tiempo para no darnos solución. Nos están debiendo más de 400 millones de pesos entre varios contratistas”, agrega García.

Los afectados manifiestan más preocupación porque ante los incumplimientos de la Unión Temporal Ciudad del Mar, viajaron a la ciudad de Bogotá para reclamar sus pagos en las oficinas de Grama Construcciones S.A y encontraron que la empresa había desmontado su sede.

“Fui expresamente a Bogotá a buscarlos en la dirección que aparece en su página web, se mudaron y nadie da razón, marco al número telefónico y nadie contesta, el único que atiende es el ingeniero John Álvarez, pero él ya dice que no puede hacer más, que se le sale de las manos. Uno tiene una empresa con empleados, responsabilidades, y nos tienen pasando muchas dificultades. Para alguien será muy poquita plata, pero para mí es muchísimo dinero porque yo trabajé, cumplí, y se perdió mi dinero”, manifiesta Mauricio García.