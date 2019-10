Emdisalud, otra EPS que es obligada a cancelar los servicios en el país

La superentendía de Salud ordenó la revocatoria total de funcionamiento y la liquidación administrativa de la EPS Emdisalud, que dejará de prestar sus servicios en nueve departamentos de Colombia, donde atiende a 448.994 afiliados.

Según la entidad, la EPS no corrigió los hallazgos que originaron la medida, a los plazos que se le dieron y a los planes de mejora, tampoco realizó acciones eficaces que llevaran a solventar la delicada situación en la que estaba. Por lo que solo podrá funcionar hasta el próximo 31 de octubre garantizando el servicio de sus afiliados. A partir del primero de noviembre la empresa pasará a otras EPS designadas por el Ministerio de Salud.

“No es posible que tengamos servicios tan básicos como los de promoción y prevención, los de medicina general, odontología general, con el 53% de cobertura en los municipios donde hace su presencia. Situación similar para unidades de cuidados intensivos, adultos pediátricas. Población tan sensible como las maternas no tienen una buena cobertura”, aseguró Germán Guerrero, Superintendente ad hoc

El funcionario también criticó la poca cobertura que tiene la empresa en la entrega de medicamentos, lo que pone en riesgo la salud de los usuarios.

La liquidada EPS presta servicio en los departamentos de Córdoba con (204.657), usurarios, en Antioquia (90.437), Boyacá (47.338), Santander (42.497), Cesar (21.393), Magdalena (19.103), Bolívar (16.245), Chocó (8.770), Sucre (2.847).