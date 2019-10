“Habrá la corrupción más grande en Colombia después de las elecciones”

El político colombiano Sergio Fajardo explica en Manizales que la corrupción que llegará después de las elecciones del próximo 27 de octubre, es una nunca antes vista en los departamentos de Colombia.

Después de visitar gran cantidad de departamentos, concluye que no había visto antes candidatos avalados por más de ocho partidos políticos, lo que para él significa que se hicieron negociaciones con muchas personas, a las que después deberán pagar.

“Yo he ido a Cúcuta, en Neiva, Ibagué, Medellín, Armenia, Calarcá, Pereira, Palmira, he venido recorriendo muchas partes y veo algo que me preocupa muchísimo, vamos para una etapa superior de la corrupción en el nivel local, yo nunca había visto un candidato con nueve avales, como en Villavicencio, pero así hay en muchas partes de Colombia” asegura Fajardo.

Explica también que en esta época pre electoral se han escuchado pocas propuestas por parte de los candidatos, afirma que actualmente se habla solo de las alianzas y negocios, “en Colombia no se cumplen las reglas en muchos casos, hay muchos elementos tramposos en la política”.

