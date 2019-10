Fotomultas han afectado a organismos de socorro en Cúcuta

La implementación de las cámaras de foto detenciones en varios puntos de la ciudad de Cúcuta han generado que los conductores que históricamente infringían las normas ahora respeten las normas de tránsito, sin embargo esto también ha traído problemas a los organismos de socorro.

La premura con la que debe ser atendidas las emergencias en la ciudad ha sido afectada por estos dispositivos al generar un temor en los conductores particulares quienes no dan paso debido al temor de ser sancionados por estos dispositivos electrónicos.

La teniente Yolibeth Mejías Rodríguez comandante de los bomberos voluntarios en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que la desinformación por parte de los conductores es muy grande porque en las situaciones de emergencia no serán sancionados con ninguna multa.

“No hemos visto afectados con las fotomultas debido a que la gente por el miedo a que les saquen un parte no dan permiso a los vehículos de emergencia, tenemos el problema en la avenida Diagonal Santander donde el vehículos de Bomberos Cúcuta se desplaza hacia los llamados de la comunidad y ha sido pues más tarde el tiempo de respuesta, los conductores no quieren dar el permiso correspondiente al oír la sirena y se quedan hasta que el semáforo cambie de color, los encargados de la foto multan revisan que es una emergencia pero la gente no tiene la cultura de dar permiso y todos los días tenemos una emergencia distinta con un escape de gas, un incendio o un transformador que es algo que amerita un tiempo de respuesta muy corto y no lo hemos podido lograr” dijo la comandante.

Mejías Rodríguez indicó que esta situación no solo los ha afectado a ellos sino que también a otros organismos como las ambulancias y otro tipo de vehículos que deben esperar a que cambien de color los semáforos para poder pasar a las diferentes clínicas y hospitales.