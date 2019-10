Biciusuarios de la Calle 26 con Av. Boyacá preocupados por múltiples robos

El pasado martes Samuel Fernández transitaba por la Calle 26 con Av. Boyacá sobre las 9:30 de la noche y justo antes de pasar la rampa que se dirige al occidente de Bogotá, un hombre delgado de unos 25 años lo abordó con puñal en mano y le propinó cuatro puñaladas.

“Yo venía del centro en mi bicicleta porque ese día tenía pico y placa y no llevé mi carro. Él no medió ni una palabra conmigo, solo me atacó, yo traté de defenderme, una de las heridas fue en la pierna y la otra me perforó el pulmón, luego me pidió el celular me amenazó nuevamente y minutos después otro ciclista empezó a gritar: ladrón, ladrón”, relató el joven.

Le puede interesar: Al menos 10 veces al día se inmovilizan buses del SITP

Samuel fue trasladado al Hospital de Fontibón donde le prestaron los primeros auxilios y lo remitieron a la clínica San Rafael, porque no contaban con el equipo para realizar uno de los exámenes de chequeo.

Fernández señaló que con su caso pretende hacer un llamado a las autoridades para que tome las medidas respectivas, mejoren la seguridad en la cicloruta de la Avenida El Dorado “y de paso hacerle un llamado a la Alcaldía para que instale cámaras en las salidas de los deprimidos o túneles que atraviesan la Avenida Boyacá”.

Según cifras oficiales, en Bogotá diariamente existen 19 robos de bicicletas en la ciudad y entre enero y abril de este año, 15 ciclistas murieron por esta causa.