Critican a la gobernación por desconocer cifras de desaparecidos

En la audiencia pública que preside la Jurisdicción Especial de Paz para establecer si hay cadáveres sepultados en la zona donde está construido Hidroituango, la delegada de la Gobernación de Antioquia, María Clara Sierra, causó el asombro entre los asistentes al asegurar que su oficina desconoce si en la zona de influencia de la megaobra hay restos humanos enterrados, y por ello carece de información y de cifras sobre el particular.

"Nosotros trabajamos de la mano con la Fiscalía, pero no sabemos dónde hay personas desaparecidas… nosotros tenemos responsabilidad en no desconocer los testimonios de las víctimas; la gobernación se articula con otras instituciones, pero en temas de cifras como fuente secundaria, no tengo cómo dar cifras", dijo la delegada de la gobernación.

Los cuestionamientos de los magistrados de la JEP no se hicieron esperar y reclamaron que a la diligencia no se haya enviado a un funcionario con conocimiento pleno del asunto que los convocaba.

En ese mismo sentido fue la reacción del delegado del Ministerio Público quien fue contundente al afirmar que la respuesta de la funcionaria no le sirve para elaborar un informe serio.

"Cualquier socio de una empresa debe velar por el desarrollo del proyecto, entonces yo creo que sí le correspondía a la gobernación tratar de establecer si en el área de inundación hay o había sitios de inhumación; a mi esa respuesta me deja insatisfecho", cuestionó el delegado.

La Gobernación de Antioquia tiene un plazo corto para entregar a la JEP la información que no aportó en la audiencia pública y con base en ella los magistrados podrán decidir si hubo o no violación derechos fundamentales durante la construcción de Hidroituango.