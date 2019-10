Nobel de física hablará Medellín sobre el futuro de la ciencia

El físico japonés Takaaki Kajita, ganador del premio Nobel, visita por primera vez Latinoamérica con el propósito de asistir a la vigésima versión del International Workshop on Next Generation Nucleon Decay and Neutrino Detectors (Taller internacional sobre la próxima generación de detectores de neutrinos y de descomposición de Nucleón), el cual está previsto en la Universidad de Medellín entre el 7 y el 9 de noviembre de este año.

Durante su visita al país dictará una conferencia central para exponer sus hallazgos en el ámbito de estudio que le hizo merecedor del Nobel de Física en 2015, se trata de las oscilaciones del neutrino, interacciones y transformaciones de una partícula sin masa que revolucionarán nuestra manera de concebir el mundo, la tecnología y la ciencia.

La conferencia no tendrá costo y será en el Teatro Universidad de Medellín, el próximo 8 de noviembre de 2019, a las 10 de la mañana.

Hace pocos meses, Medellín fue nombrada epicentro de la Cuarta Revolución Industrial para América Latina luego de la inauguración del Centro Afiliado al Foro Económico Mundial para este tipo de desarrollos, ubicado en el Centro de innovación y negocios Ruta N; no obstante, la evolución que ha mostrado la ciudad en diversos campos durante los últimos años ha merecido la atención de sectores de trascendencia para el futuro del planeta, entre ellos, el sector científico.

Este evento reunirá a científicos de todo el mundo para discutir sobre los futuros detectores a gran escala que serán usados para investigar sobre el decaimiento de nucleones y la física de neutrinos.

En esta oportunidad se cumplen 20 años del primer encuentro reunido en 1999 en la Universidad de Stony Brook, New York, Estados Unidos.

-.-