Un profesor fue evacuado en helicóptero de La Caucana por seguridad

En las últimas horas, un profesor del corregimiento La Caucana en el municipio de Tarazá, tuvo que ser evacuado en un helicóptero de la policía por razones de seguridad. El docente había permanecido cinco días en la subestación de policía por el temor a ser víctima de un ataque armado por parte d los grupos criminales que delinquen el zona relató a Caracol Radio un familiar de la víctima que prefirió omitir su identidad. Al parecer, las condiciones de seguridad ni de transporte eran óptimas para evacuarlo días atrás.

El docente que por seguridad no se publicará su nombre, no había denunciado amenazas en su contra, porque en ese lugar no hay una entidad que les genere confianza para poner la respectiva denuncia, pero los hechos que le han ocurrido en los últimos meses indican que su vida corre peligro de permanecer en el territorio, agregó la familiar, quien recalcó que la situación se agudizó el pasado 29 de septiembre cundo asesinaron tres personas y seis más quedaron heridas.

“Ese día un sobrino del docente murió ahí, y un hermano de él logro escapar, salir de ahí y buscar refugio, a esta persona dos horas antes le habían dicho que se fuera del pueblo, pero él no le puso mayor atención porque era un apersona con su futuro resulto allá.”, explicó el familiar.

Una vez adelantado el sepelio el día martes primero de octubre, al pedagogo le recomendaron que no regresara al territorio, pero este lo hizo pensando en sus estudiantes y que no habían indicios de que estuviera en peligro, pero las circunstancias indicaron lo contrario, regreso a clase al día miércoles dos de octubre, pero un hombre armado ingresó al institución educativa donde estaba con sus estudiantes.

“Empezó un enfrentamiento cerca del colegio, que según me cuenta fue largo, incluso se escucharon varias explosiones, y en ese enfrentamiento, una de las personas ingresó al colegio, entonces, cuando el profesor vio la situación, porque él estaba ahí con sus estudiantes, escondiéndose y refugiándose y al ver que las personas que ingresaron al colegio salió corriendo y fue a buscar ayuda para que lo sacaran de ahí”, continuó el relato.

El hombre se refugió en la sede la policía para salvaguardar su vida y solicitó ser sacado de la zona por seguridad, según la familiar del docente se llevó una sorpresa con la propuesta que le hizo la fuerza pública para cumplirle la petición de sacarlo de la zona.

“En esos enfrentamientos hubo personas que fueron capturadas. Incluso al profesor lo iban a trasladar junto con ellos para darle salida del pueblo y llevarlo junto con los que habían capturado y el profesor inmediatamente dijo que el ahí no se subía porque ahí estaban ellos”, aseguró la allegada al docente.

El educador ya había tenido una situación similar el pasado mes de abril, cuando algunos familiares fueron atacados a tiros en el corregimiento lo que ocasionó en ese momento el desplazamiento de un grupo numeroso de personas, otro hecho que lo ligaba a la violencia del corregimiento.

Por su parte la policía del bajo Cauca, indicó que el maestro no había manifestado amenazas directas en su contra y que la salida de él del lugar se debía a al condiciones de inseguridad que actualmente tiene la Caucana.

“No recibió ninguna amenaza directa, solo por ver la situación de orden público temía por su vida, eso fue lo que pasó”, explicó el mayor Milton Blackburn, jefe área operativa policía bajo Cauca.

Al educador se le activo la ruta y su situación de riesgo está siendo analizada para determinar el tipo de ayuda que se le deberá brindar, debido a las situaciones que lo obligaron a salir del corregimiento La Caucana.