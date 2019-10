Disturbios en la UniPamplona entre encapuchados y el Esmad

En horas de la tarde de este lunes 7 de octubre un grupo de aproximadamente 20 personas encapuchadas ingresaron a la sede principal de la Universidad de Pamplona, y comenzaron a repartir un panfleto en donde desaprueban las políticas que están implementando las directivas de esta entidad.

Posteriormente se trasladaron a la entrada vehicular del alma mater y bloquearon con varios elementos la vía nacional que comunica a Pamplona con el departamento de Santander, por lo que uniformados de la policía antimotines tuvieron que entrar a actuar y despejar esta importante arteria vial.

Los enfrentamientos entre los encapuchados y los integrantes del Esmad se prolongaron hasta altas horas de la noche, y dejó como saldo inicial una motocicleta incinerada que pertenecía a un supervisor de vigilancia, además de varios daños materiales en viviendas aledañas.

Foto cortesía para Caracol Radio

Una de las estudiantes que participo en la protesta, le dijo a Caracol Radio que “esto es un efecto domino y el problema de las universidades publicas también se ha trasladado a Norte de Santander, acá hay una lucha de poderes políticos por quien se queda con las cuotas burocráticas, se pierden los recursos y hay despidos de trabajadores injustificados”.

Los gases lacrimógenos que fueron utilizados por los uniformados afectaron de igual forma a miles de personas que estaban en la parte baja del municipio, debido a la acción del viento que llevo este químico hasta el parque central de Pamplona.

Alexis López representante estudiantil ante el consejo académico de la Universidad de Pamplona, expreso su inconformismo ante esta situación indicando que las vías de hecho no son la mejor opción para mostrar las molestias que se puedan tener.

“Nosotros esperamos que no se presenten más inconvenientes con estos desordenes y a pesar de apoyar cualquier movilización que pueda hacer la comunidad estudiantil no aprobamos ningún vandalismo o medida de hecho, esto afecta a la comunidad y no es la forma de hacernos sentir” dijo el líder estudiantil.

Las autoridades han reforzado el esquema de seguridad en este punto de la vía para evitar un nuevo bloqueo que afecte la movilidad del transporte que pasa por este municipio.