Usuarios de Medimás en Cartagena protestan por medicamentos de alto costo

Cansados de la falta de soluciones y respuestas, usuarios de Medimás en Cartagena se concentraron en la sede principal de la EPS ubicada en el Pie del Cerro, para exigir la entrega de medicamentos de alto costo a pacientes con enfermedades graves.

"Tenemos que hacernos sentir, un mes mejora el servicio y el otro empeora. Muchos usuarios tienen enfermedades catastróficas, otros con transplantes y eso no da espera porque en cualquier momento la salud se puede empeorar si no se le atiende", sostuvo Mariela Sánchez, presidenta de la Asociación de Usuarios de Medimás en la capital de Bolívar.

Con pancartas y arengas, los manifestantes pidieron una pronta solución a la EPS, pues con el pasar de los días, la salud de algunos pacientes poco a poco se ha ido deteriorando. "Se demora mucho el medicamento que cuesta como 500 mil pesos. Me dijeron que esperara que a la droguería le llegue el medicamento, sin embargo ya llevo un mes en esas. Yo no sé cómo hace la gente de bajos recursos para este tratamiento", contó Hernando Galofre Gómez, paciente con trasplante de hígado.

Por su parte Faustino Durán, contó que la salud de su hijo, un joven de 22 años con problemas oncológicos, se ha empeorado por la no continuación del tratamiento.

"Mi hijo es oncológico hace tres años, pero recientemente recayó debido a que la EPS no le suministró el medicamento. Como no hay contrato con algunas IPS, no quieren atenderlo y seguir el tratamiento después de la hospitalización en la Clínica Blas de Lezo. Aquí en Cartagena no hay urgencias para pacientes oncológicos", aseguró Durán.

Según la Asociación de Usuarios de esta EPS en Cartagena, la mayoría de quejas que se presentan son por demora en las citas, falta de gestión en medicina laboral y traslado de citas hacia Barranquilla.