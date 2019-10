Martes 8 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La nueva ruta de la aerolínea EasyFly entre Bogotá – Armenia – Bogotá es una realidad, hoy será oficializado el anuncio…

Para eso se han confirmado varios directivos nacionales de la aerolínea y líderes gremiales de la región, como el director del comité inter-gremial, el ingeniero Uriel Orjuela, quien dijo que espera que, con la puesta en marcha de esta nueva empresa, se empiece a fortalecer la terminal aérea de los quindianos y se le apueste a la competitividad, de la que tanto se habla en esta región.

Según las directivas de Easyfly esta ruta iniciaría operaciones el 1 de noviembre en los aviones ATR42 y ATR72 con capacidad para 48 y 70 pasajeros, el precio por trayecto sería desde los 99.501 pesos.

48.000 millones de pesos es la deuda con la que el próximo alcalde de Armenia recibe la ciudad…

Fue lo que dijo el secretario de hacienda del municipio Jorge Fernando Ospina, quien destacó que aunque es una cifra alta, la misma deuda estaba en 60.000 millones de pesos, lo que de alguna manera demuestra que se han pagado recursos significativos a la deuda del municipio.

En un 97% se ha superado el recaudo en el municipio, según hacienda del municipio…

Fue el reporte que entregó el secretario de hacienda de Armenia Jorge Fernando Ospina quien destacó que los armenios se han caracterizado por ser cumplidos a la hora de pagar, por lo que, en materia tributaria, lo que falta es muy poco ya que el recaudo ha superado las expectativas y se espera que los ciudadanos se pongan al día por lo que queda de este año

El candidato a la gobernación del Quindío, del partido de Reivindicación Étnica PRE, José Luis Jaramillo le salió al paso al video que fue viral el fin de semana en redes sociales donde una mujer le reclama por el pago de un dinero y le lanza una botella de agua

El aspirante al primer cargo público del departamento en diálogo con Caracol Radio pidió disculpas a las mujeres por su comportamiento y señaló que se dejó llevar por el calor del momento, aunque aseguró que publicará los videos completos sobre lo sucedido

Indicó que ya se puso al día con los pagos a los colaboradores de su campaña política para lo cual hipotecó un bien inmueble para responder a las deudas.

Ya son 14 los candidatos que han reportado amenazas en el departamento del Quindío, las autoridades realizan acompañamiento a los aspirantes amenazados.

En el municipio de Circasia en el Quindío sigue la polémica por los incrementos injustificados en las tarifas de acueducto y alcantarillado hasta en un 200%, ciudadanos buscan mediante consulta popular sacar a la empresa que presta el servicio.

El presidente del concejo de Circasia Humberto Alzate en diálogo con Caracol Radio fue enfático en afirmar que desde Empresas Públicas del Quindío le han fallado al municipio porque las alzas en las tarifas no fueron socializadas y aunque ellos no pueden invitar a los ciudadanos a no pagar la factura como lo declaró el alcalde si están apoyando la consulta popular que buscará que otra empresa preste el servicio en esa localidad.

147 avisos publicitarios con información electoral han sido retirados por las autoridades locales de Armenia, por infringir las normas.

Se trata de avisos, carteles o pendones que han sido instalados en diferentes puntos de la ciudad sin acatar lo establecido en el decreto 176 de 2019 que prohíbe la ubicación de estos elementos en fachadas o espacio público, por eso y teniendo en cuenta que se está violando la ley, se ha tenido que acudir al desmoste de más de un centenar de avisos publicitarios.

Diego Tobón, secretario de planeación del municipio hizo un llamado a los candidatos por lo que queda de la campaña electoral, para que sea un ejercicio tranquilo, respetuoso y sin mayores contratiempos.

Ante el inicio de la temporada de lluvias, en Armenia habitantes del asentamiento milagro de Dios que está en riesgo se niegan a aceptar subsidio de arrendamiento, son 17 familias que deben evacuar.

Javier Vélez coordinador de la oficina municipal de la gestión del riesgo señaló que solo dos familias han aceptado el subsidio de arrendamiento y ahora están a la espera de que el juzgado que tramita la acción popular presentada por la personería establezca otra medida que obligue a las familias en riesgo a evacuar

El funcionario reiteró el llamado a los ciudadanos para verificar las condiciones de los techos de las viviendas y los bajantes de agua para evitar emergencias por destechamiento o inundación en esta temporada de lluvias

Las autoridades de salud en Armenia advierten por las altas probabilidades de brote de dengue, ante los cambios de clima que se viene registrando…

Y es que de acuerdo con el secretario de salud del municipio Bernardo Gutiérrez, aunque las campañas para combatir el mosquito transmisor del dengue se han intensificado, los hábitos de aseo de algunos ciudadanos son suficiente para un brote que no se descarta y para lo que se sigue trabajando, con el ánimo de evitar cualquier situación que se pueda salir de control.

En el día del hábitat, desde la CRQ aseguran que la fragmentación de los ecosistemas es el problema más sentido, producto del crecimiento de la frontera agrícola en esta región.

La Red hospitalaria del departamento cuenta con el suero antiofídico para neutralizar el veneno de la serpiente Bothrops asper comúnmente conocida como ‘cuatro narices’ que se ha avistado en el sector de Boquía en el municipio de Salento.

El referente del Programa de Prevención y Control de Zoonosis de la secretaría de Salud del Quindío José Jesús Arias aclaró que es una especie que no es nueva en esta zona y aunque su mordedura es peligrosa, la acción de su veneno puede ser fácilmente neutralizada con el suero polivalente que es producido y distribuido por el Instituto Nacional de Salud.

La Corporación Autónoma regional del Quindío invertirá 572 millones de pesos en intervenciones socio ambientales que contribuyan a la restauración de los afluentes del río Lejos en el municipio de Pijao con el fin de disminuir el riesgo de avenidas torrenciales o avalanchas en dicha zona y dar cumplimiento al fallo de acción popular proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío

Con éxito se desarrolló la cuarta Jornada Nacional de Vacunación que se cumplió el pasado sábado 5 de octubre en todo el departamento del Quindío, en total aplicaron 2.060 dosis de vacunas en la región.

Desde el Consejo Directivo de Comfenalco Quindío, lamentaron el fallecimiento del maestro Javier Darío Restrepo, periodista que, por más de 60 años, fue el referente de humanismo, ética y valores en Colombia.

Restrepo hizo parte del colectivo periodístico de la revista institucional Así Somos, durante más de 10 años, medio en el que trimestralmente publicaba sus escritos de ética, una columna sobre el deber ser de las personas

En su última columna para el especial de aniversario de la revista institucional de la Caja, titulada “30 años de juventud” y publicada la semana anterior, el maestro Javier Darío escribió: "Mi compromiso con Así Somos me obligó en cada edición a aprender que el de la ética es un potencial que se activa en las acciones humildes de cada día, sobre todo en las que nos ponen en contacto con el otro.

En noticias políticas, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo estará hoy en Armenia, donde brindará respaldo a los candidatos del movimiento Compromiso Ciudadano a las próximas elecciones regionales.

En diciembre se conocerá si el hospital San Juan de Dios de Armenia recibe la acreditación en salud por parte del Icontec.

Sigue siendo incierto el avance del CRUE en Armenia y el Quindío…

Y es que este periodo de gobierno ya se terminó y no se concretó nada en relación con el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias, la estrategia que va a ayudar a controlar la llamada guerra del centavo entre las ambulancias, sin embargo y de acuerdo con el secretario de salud del municipio Bernardo Gutiérrez el proceso se viene madurando en aras de ponerse en funcionamiento, lo cierto del caso es que no se sabe cuándo.

En la cámara de representantes fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley para que el Jeep Willys sea declarado patrimonio cultural y material de la nación, donde el congresista quindiano Diego Javier Osorio es ponente

Pero mientras eso ocurre en el congreso, en Armenia los creadores del desfile del Yipao Luis Fernando Ramírez y Jhon Jaramillo llamaron la atención del alcalde de la ciudad sobre este desfile que podría perder su esencia si le incluyen a los coleccionistas de jeep ya que dicen va en contravía del carácter social, histórico y cultural del desfile.

En deportes, el Deportes Quindío empató 1 a 1 con Fortaleza en la penúltima fecha del Torneo Águila de la B, partido jugado en el estadio Centenario de Armenia