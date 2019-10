I Torneo de Ajedrez del Caribe se jugará en Montería

Un total de 124 ajedrecistas semifinalistas del I Torneo de Ajedrez del Caribe, que organiza la Fundación a la Rueda Rueda se preparan para participar en la gran final, que en esta oportunidad se celebrará en el Gimnasio El Recreo en la capital del departamento de Córdoba los días 19 y 20 de octubre.

Después de las 4 jornadas eliminatorias que se vivieron en Sincelejo, Montería, Cartagena y Barranquilla, donde se realizaron más de 63.000 partidas, se inscribieron alrededor de 3.844 niños en las 6 categorías y clasificaron los 124 semifinalistas que con ansias esperan competir en Montería para ser uno de los 6 ganadores de la gran final.

Niños y adolescentes provenientes del Eje cafetero, Pasto, Ibagué, Montería, Bogotá, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla y hasta Ecuador entre otros, tendrán más de 10 horas de intensa competencia, para destacarse y ser el mejor en su categoría.

Los ganadores, uno por categoría (Sub 6, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 17), viajarán del 1 al 7 de diciembre en compañía de los directivos de la Fundación a la Rueda Rueda a Benidorm, España para participar en el XVIII Festival Internacional de Ajedrez “Gran Hotel Balí”. Un evento que congrega a un gran número de jugadores aficionados y profesionales tanto españoles como extranjeros provenientes de diferentes países.

Como novedades durante el Torneo contarán con la presencia de dos árbitros miembros de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ellos son Otoniel Trujillo quién actuará como árbitro principal y el señor Juan Carlos Soto, como árbitro adjunto. Además, quienes deseen seguir la transmisión de las diferentes partidas en vivo lo podrán hacer a través de la página web chess24.com.es. un portal de ajedrez donde se visualizan los principales acontecimientos del mundo que ocurren entorno al ajedrez.

Mecánica del Torneo.

Los competidores el día 19 se enfrentarán con sus rivales bajo el sistema suizo a cinco rondas con un control de tiempo de 60 minutos a finish para cada jugador, por partida. En caso de presentarse algún empate, estos se definirán aplicando los siguientes sistemas: Bulchholz, Media de Bulchholz y Progresivo. La perdida por W.O. se aplicará a los 15 minutos después de la hora programada. Además, el jugador que pierda dos partidas por W.O., será eliminado del torneo.

El 20 de octubre se realizarán las últimas jugadas y se realizará la premiación oficial de los ganadores del I Torneo de Ajedrez del Caribe, Fundación a la Rueda Rueda.

Quienes deseen acompañar a los grandes jugadores del deporte ciencia, lo pueden hacer, los días 19 y 20 de octubre desde las 8:00 a.m. en el Gimnasio el Recreo de Montería.