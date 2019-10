VIDEO: Candente debate de candidatos a la Gobernación

Al debate con los candidatos a la gobernación de Santander en la Universidad Autónoma de Bucaramanga asistieron cuatro de los seis aspirantes.

Las sillas vacías fueron de los candidatos Mauricio Aguilar, quien manifestó que tenía una incapacidad de cuatro días por un problema en su garganta y del candidato Elkin Bueno quien canceló la invitación poco antes de iniciar el debate.

Durante la actividad hubo duros cuestionamientos por parte del candidato David Suárez quien hizo referencia a Mauricio Aguilar como el senador más vago y a quien le cuestionó la presencia de su familia en la campaña.

Por otra parte, Leonidas Gómez causó que los asistentes al debate aplaudieran y abuchearan con su pregunta al candidato Elkin Bueno a quien sin pelos en la lengua le preguntó por los dineros que utilizó para construir el estadio durante su alcaldía en Barrancabermeja.

La directora del Comité de Transparencia por Santander, María Juliana Acebedo indicó que en este debate los candidatos se rajaron en temas de educación especialmente en el PAE.

"Es lamentable sobre todo en el tema del PAE que los candidatos no conocen el programa, no están familiarizados sobre cómo opera. Entonces, ¿si no es así, cómo proponen mejoras y elementos diferenciadores que le cambien la cara al PAE?" indicó la directora.

El próximo viernes habrá nuevamente debate para conocer las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga.