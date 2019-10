Oficina de pasaportes no habría atendido por celebrar amor y amistad

Más de 15 personas resultaron afectadas luego de viajar de varias partes de Colombia a recoger el pasaporte en Bucaramanga , debido a que la oficina de esta entidad no habría anunciado que iban a estar en una capacitación el viernes en la tarde.

Los guardias y miembros de la oficina de pasaportes dijeron que no había sistema desde un principio y por eso debían regresar el lunes.

Sin embargo, vecinos de la entidad, aseguraron a Caracol radio que los empleados de la entidad estaban celebrando amor y amistad y por eso no atendieron en horas de la tarde.

"Me dijeron que viniera por el pasaporte de lunes a viernes, y venimos de Barranca , demoramos mucho tiempo en llegar por el paso restringido", dijo una afectada.

"Yo vine hoy porque me dijeron que el viernes podía recogerlos, pedí permiso a mí trabajo, pero me dicen que se cayó el sistema y en otras actividades, me parece negligente lo que hace esta entidad", dijo otra persona que no la atendían.

Finalmente ante las protestas de los afectados, una funcionaria salió a atender y recibir los recibos del pasaporte, luego de que aseguraran que no había sistema para entregar estos documentos.

Caracol Radio contactó a miembros de la oficina de pasaporte y negaron que estaban realizando una celebración de amor y amistad entre los empleados y que el cierre se dio por una capacitación programada.