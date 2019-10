Indígenas confinados en Murindó aún no reciben ayudas humanitarias

La personería del municipio de Murindó, informó que un mes después de que se denunciara el confinamiento de más dos mil indígenas de cinco comunidades del sector Chageradó en la parte rural de esa localidad, las ayudas humanitarias especialmente alimento no han llegado, por lo que esas comunidades están pasando necedades.

El representante del ministerio público, advirtió que en el área urbana hay cinco familias indígenas compuestas por 60 personas que están desplazadas de la misma zona, pero la alimentación que les están suministrando no es suficiente y que tampoco acorde con la dieta diaria a la que están acostumbrados, por lo que muchos tienen la intención de regresar, corriendo el riesgo de quedar en medio de la disputa entre el ELN y el Clan del Golfo.

“Los confinados no han recibido ningún tipo de ayuda, porque allá no se ha hecho ingreso de ayudas humanitarias y los que están en la cabecera municipal, me dicen que solo han sido visitados dos oportunidades, y les entregaron, por ejemplo: una cobija por familia, un cepillo de dientes por familia y que son integradas por seis o siete personas”, explicó Fredy Urón, Personero de Murindó.

La gobernación de Antioquia, también había denunciado que los alrededores del resguardo indígena estaba minado, situación que hasta la fecha no ha sido solucionada, porque el grupo especial de desminado del ejército no ha podido ingresar, dificultad tiene en riesgo a las familias confinadas.

“La Autoridad indígenas no ha concedido los permisos para el ingreso de la fuerza pública por miedo ser víctimas de laguna represalia de parte de los grupos armados, porque en el municipio no hay una base militar, no hay una presencia permanente de la fuerza pública, entonces, en la medida en que se haga la labor y se retire el ejército, ellos van a quedar expuestos a cualquier accionar de los grupos ilegales”, recalcó el representante del ministerio público.

El funcionario instaurará ante las autoridades correspondientes las quejas mencionadas, porque ya ha pasado un mes y la ayuda humanitaria que de bebe ser urgente no ha llegado y aun no se sabe hasta cuándo, recalcó.