Dos campañas a Gobernación de Bolívar incumplirían ley de financiamiento

En medio del ejercicio de control electoral, desde Cartagena el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, reveló que dos campañas a la Gobernación de Bolívar estarían incumpliendo “rampantemente” con la ley de financiamiento, al no dar a conocer de manera clara algunos aspectos solicitados por los organismos garantes de este proceso.

De acuerdo al jefe del Ministerio Público, se trata de las campañas de los aspirantes Vicente Blel Scaff, del Partido Conservador Colombiano; y Hernando Padauí, de Cambio Radical. Según Carrillo, en ambas no hay un registro contable muy claro que las soporte.

“En cuanto a la campaña de Vicente Blel, no existe un manual de procedimiento, no está diligenciado el libro físico de ingresos y gastos. Las personas que trabajan en la campaña no se encuentran registradas en una base de datos y el costo de los gastos no es claro. La campaña está en comodato, la publicidad se contrató con un tercero, pero no existe un documento que demuestre un control sobre la misma”, sostuvo Fernando Carrillo.

Por su parte, en lo que concierne a Hernando Padauí, la Procuraduría reveló que no se encuentran diligenciados los manuales de campaña, existen comprobantes de egresos sin factura, las personas que laboran en la campaña no se registran en la contabilidad del servicio que prestan y no se pudieron verificar movimientos bancarios.

“La publicidad es contratada por un tercero, pero no existe un documento que demuestre control. Se aducen servicios prestados que no se han calculado el precio comercial y por tanto no están en la contabilidad”, agregó Fernando Carrillo sobre la campaña del candidato a la Gobernación de Bolívar por el partido Cambio Radical.

El jefe del Ministerio Público aclaró que las campañas todavía tienen tiempo de ir actualizando información en el sistema Cuentas Claras antes de las elecciones.