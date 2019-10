Así le robaron la bicicleta a un publicista en Bogotá

Sobre las 8 de la noche, el publicista Felipe Aldana salió de su trabajo y cuando se dirigía a la ciclovía sobre el puente de la Avenida Calle 26 con Boyacá fue abordado por cuatro venezolanos que lo amenazaron con una pistola y navajas.

“Deduzco que son venezolanos por su acento y por sus groserías, no por xenofobia”, agregó el ciudadano.

Felipe detalla que tras recibir insultos y golpes le robaron la bicicleta y el celular, sin embargo, los audífonos se enredaron con la bicicleta por lo que los ladrones pensaron que estaba oponiendo resistencia y le hicieron un leve corte en uno de sus brazos luego de cortar el cable de los audífonos.

Al lograr desenredarse de la bicicleta, Felipe corrió para buscar ayuda de las autoridades, sin embargo, tras contactarse con la Policía, tardaron demasiado tiempo en llegar por lo que no pudieron atrapar los ladrones en flagrancia.

“Lo que hicieron fue demorar la acción, remitirme a otras y otras unidades. No pasó absolutamente nada, fui hasta una estación de Policía y me dijeron que la denuncia podía hacerse virtualmente, por lo cual si hay un poco de impotencia porque no hay nadie que piense en los intereses de uno”, señala Aldana.

Luego de denunciar y de enviar pruebas por correo electrónico, han pasado más de cinco días y no ha recibido ningún tipo de respuesta.

Felipe advierte que esta zona de la ciudad es bastante insegura y a pesar de los reportes de atracos, el sector sigue teniendo unos “horarios restringidos” en los que no se puede pasar o hay riesgo de ser víctima de un robo porque las autoridades hacen presencia.

El equipo informativo de Caracol Radio estará atento a recibir sus historias, noticias y reportes de tránsito en las noches y madrugadas de Bogotá. Envíenos sus fotos, videos o audios al 315 8500 827 o escríbanos a enlanoche@caracol.com.co.