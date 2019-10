Con perfil de Vallejo, Daniel Rivera conquistaría el Gabo 2019

Qué iba a imaginarse Daniel Rivera, ocho años atrás, cuando era un empleado del periódico El Colombiano, que su nombre aparecería en el exclusivo listado de los periodistas nominados a un Premio Gabo.

Daniel soñó, se imaginó, indagó, husmeó, investigó y se puso frente a frente con el novelista Fernando Vallejo para escribir un perfil de esta polémica pero reconocida figura de las letras colombianas. ¡Y lo logró! Ese trabajo periodístico lo lanzó al reconocimiento, lo puso en el espectro de los mejores de Iberoamérica.

Así lo parecía, la inclusión de su nombre y apellido en la nómina de los finalistas de la categoría TEXTO en el Festival Gabo 2019, en búsqueda de la consagración para alzar el Premio Gabo a esa constancia, a esa disciplina, tenacidad, y a ese trabajo. La escogencia de su trabajo entre centenares de textos enviados al concurso, la aparición entre los primeros seleccionados, significaba para Daniel una palmada en el hombro que aprobaba su proyecto profesional, ese de explicar fenómenos como el que brillaba en el Festival: ¿Por qué, después de vivir 47 años en México, volvió a Medellín el controvertido Fernando Vallejo?

Y Daniel quiso responderse eso. Y, armado de disciplina y convicción, empezó el periplo; una llamada, cordialidad del interlocutor al otro lado del teléfono, y llegaron las visitas al escritor durante tres meses, las amenas conversaciones, en la inmensa y solitaria casa del creador de reconocidas, comentadas, criticadas y estudiadas novelas como La virgen de los sicarios, La puta de Babilonia, Los días azules, El desbarrancadero, Los caminos a Roma, El fuego secreto, entre otras, en la producción de este antioqueño. El proyecto periodístico –que le exigió a Daniel pasar por un duro examen de conocimientos literarios- quedó convertido en 47 mil caracteres, 9000 palabras y un título demoledor: ‘Volver para incendiar Colombia’.

Daniel tiene 32 años y hace cinco es el papá de Federico. Ocho atrás escogió un camino, una terquedad, o lo que otros llaman una condena: escribir. Sin dejar su rutina periodística porque las cuotas para pagar la casa deben cubrirse cada mes, no se pagan solas. Y Federico necesita ese cobijo.

Pero, esa decisión nueva le trajo nuevas responsabilidades, reducción a su libertad y a su tiempo: despertar a las 4 de la madrugada para leer o escribir algunas líneas, lo cual le demandaba encontrar o recuperar ese tiempo.

Quién es Daniel

Se define como un joven normal, un periodista normal, de esos reporteros que quiere explicar hechos como, por ejemplo, por qué Héctor Abad Faciolince no volvió a escribir otra novela después de su magistral y aplaudida obra El olvido que seremos, publicada en el año 2014, o por qué si ‘Juancho Valencia’ es un gran músico colombiano, “no lo conoce ni Cristo”.

Según confesó a Caracol Radio, en uno de los espacios del Festival Gabo, en el Jardín Botánico de Medellín, un día, hace 8 años, se cuestionó el poco aprovechamiento de sus habilidades y su talento, y lo primero que encontró fue lo que no tenía: herramientas literarias para hacer un buen texto.

“Cambié algo en mi cabeza, renuncié a mi tiempo, escribo en las noches o a las 4 de la mañana o cuando salgo a las 5 de la tarde de mi trabajo. Me dije que no me iba a quejar por falta de tiempo o espacio, encontré que uno no tiene las herramientas para un texto de largo aliento y no es fácil meterse en un texto por cuatro meses, y dije que tenía que sacrificar mi tiempo… esto de escribir es como un deporte, se requiere constancia, dedicación, entrenamiento: al principio cuesta pero uno tiene que seguir”, reflexiona el comunicador, al confesar en Caracol Radio, su rutina de trabajo.

Ocho años después, esas levantadas a las 4 de la madrugada, trabajar después de trabajar, no dormir por dedicarse a escribir, tomaron la forma física, emocional e intelectual, de algunos reconocimientos: dos premios de la Revista Semana, la Beca de creación de la Alcaldía de Medellín, el premio de la Fundación Saldarriaga Concha y ahora su nominación al Premio Gabo 2019.

Mientras tanto, y cuando hayan pasado las emociones que crecen con efervescencia, y se escuchan los aplausos de expertos periodistas a un texto bien escrito, Daniel seguirá siendo el periodista que hace perfiles y crónicas con los que trata de responder a cuestiones como: ¿Por qué después de vivir 47 años en México volvió a Medellín el controvertido Vallejo?, ¿Por qué Héctor Abad después de su obra Después del olvido que seremos, no volvió a escribir otra novela o ¿por qué sí ‘Juancho Valencia’ es un gran músico colombiano no lo conoce ni cristo?