Por más de doce horas reclusas procedentes de la Costa quedaron a la deriva

Un promedio de 40 mujeres que fueron trasladadas vía terrestre desde la costa atlántica para ser recluidas en la cárcel de Cúcuta, tuvieron que tener una larga espera para poder ingresar al centro reclusorio al no permitir la entrada los funcionarios del Inpec que pertenecen al sindicato de esta institución.

La medida obedece a las restricciones establecidas por los guardianes dentro del plan de reglamento aplicado al centro penitenciario, al persistir la falta de pago por parte de las alcaldías y ser dineros necesarios para el funcionamiento y sostenimientos de la cárcel modelo de Cúcuta.

Martín Eduardo Herrera León personero de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que esta situación encendió las alarmas porque son personas que tuvieron que soportar condiciones extremas en el viaje de traslado y al llegar se vieron obligadas a esperar por más de 12 horas

“Seguimos muy preocupados por el tema del hacinamiento, los guardianes del Inpec siguen en su plan reglamento, no acéptalas personas retenidas en las estaciones de policía, de hecho en las últimas horas se presentó un incidente porque venían una mujeres trasladadas desde la costa atlántica a Cúcuta y se negaban a recibirlas, hicimos la intervención por parte de la personería de Cúcuta y efectivamente se logró la asistencia humanitaria de estas mujeres, venían de un viaje de muchas horas en carretera y no habían podido ni si quiera ingresar a un baño, se logró que al final el Inpec las recibiera y continua el problema porque no reciben a nadie, y esperamos que el gobierno nacional ayude en esta labor” dijo el personero.

Herrera León indicó que la mayor preocupación radica en que al no permitir el ingreso de las mujeres se puedan dar las condiciones para una fuga masiva de estas internas, y se genere un mayor problema para la ciudad.