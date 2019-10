La extorsión encarece los precios de la comida en Buenaventura

En Buenaventura no existen grandes cultivos, solo hay papachina y banano, dijo el obispo del puerto Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, todo lo demás se trae, y esa traída hace que sea más costoso cualquier alimento, no solo por el transporte sino por la mafia, “todos los alimentos tienen que pagar una vacuna, solo debe haber un proveedor de un producto como el huevo, el pollo y paga vacunas grandes, si alguien más viene con un producto más económico no lo dejan. Y el sobrecosto termina pagándolo el ciudadano”.

En Buenaventura un kilo de carne vale 42 mil pesos y un panal de huevos vale 16 mil pesos, mientras que en poblaciones como Dagua se consigue en 9 mil pesos, lo más preocupante es que la gente no tiene para pagar el sobrecosto y se tiene que quedarse con lo básico.

Hay grupos que se han adueñado de la ciudad y toda tienda, todo negocio y venta en general tiene que pagarle a esta gente semanalmente o mensualmente. Son muchos los muertos que ha puesto la extorsión en buenaventura. Son muchas las tienditas de barrio que han tenido que cerrar porque no pueden pagar y es que ellos cobran con revolver en mano y aquí no amenazan, aquí actúan, así que trabajan para los extorsionistas y aguantan hambre o se van, añadió el obispo.

A pesar del trabajo en seguir dad que se está haciendo el problema sigue, no importa que capturen a un líder de una banda porque inmediatamente tienen el otro. No es con más cárceles o más capturas que se va a solucionar un problema que genera tanto dinero como el narcotráfico.