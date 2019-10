Una pirámide llamada DMG acecha en Ubaté, Cundinamarca

Los ciudadanos de Ubaté están muy preocupados porque desde hace meses dos personas que se hacen llamar Álvaro Murcia y Alejandra Guzmán, han venido estafando a los habitantes bajo el nombre de la pirámide de DMG.

“Ayer me llegó un mensaje donde me decían que estaban otra vez estafando en el municipio, desde el lunes han estado metiendo volantes bajo las puertas de las casas. Yo llamé y me metieron a un grupo en WhatsApp donde habían entre 200 y 300 personas que consignaron la plata y la perdieron lógico porque nadie se las iba a duplicar, ellos apenas sienten que han estafado a cierta cantidad de gente bloquean la línea y se desaparecen”, explicó una de las habitantes.

Y es que las transacciones se estarían haciendo por medio de Servientrega, Dimonex y Efecty, para despistar a las autoridades. La mujer también indicó que los estafadores les prometían no sólo duplicar el dinero, sino recibir 100 mil pesos por cada referido, situación que fue confirmada por Caracol Radio.

“Tenemos que mirar qué representante legal está disponible, cada representante tiene entre 80 y 90 personas. En Bogotá tenemos 73 representantes”, afirmó un hombre que se identificó como Álvaro Murcia, en la línea telefónica de la supuesta pirámide.

Cuando se confrontó al representante por la legalidad de esta captación de dinero, fue claros en decir que ellos se lavan las manos, “usted sabe que el Gobierno y las entidades financieras no nos van a dejar trabajar, porque nosotros tenemos una rentabilidad más alta y cuando usted se desvincule de nuestro sistema, nosotros borramos todo, si el Gobierno llega a intervenir, ni usted recibió dinero de nosotros, ni nosotros por parte suya”,

En lo que va corrido del presente año, la Superintendencia Financiera ha logrado frenar dos pirámides, una de ellas operaban bajo el esquema de 'mandalas'.