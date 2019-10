Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 3 de octubre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, sólo 2 de los 16 vehículos de los bomberos funcionan, todo por demoras en la adjudicación del contrato de mantenimiento

La denuncia la hace el teniente Juan Diego Herrera, quien manifiesta que el tema no es nuevo, es algo que se registra desde hace mucho tiempo y pone en riesgo la vida de los armenios, pues literalmente no hay vehículos para atender una emergencia de gran magnitud, como las que se han presentado, pues para adjudicar el contrato de mantenimiento mecánico se debe hacer un diagnóstico, lo particular es que todo el año se ha hablado de lo mismo, pero no se ha avanzado.

Vale decir que en caso de emergencia, se cuenta con el apoyo de los socorristas de otros municipios, pero Armenia con cuerpo oficial de bomberos no cuenta con todo, pues los socorristas también denuncian la falta de trajes para incendios.

Polémica en el municipio de Pijao en el Quindío, una mujer denunció por agresión física a un concejal de esa localidad en medio de una riña que se habría presentado en la madrugada el fin de semana pasado

La mujer agredida Jessica Alejandra Gaona relató que por dictamen de medicina legal recibió 6 días de incapacidad y por eso denunció al concejal ante la fiscalía

El concejal de Pijao Jairo Eduardo Ochoa Cano en diálogo con Caracol Radio fue enfático en afirmar que en ningún momento agredió a la mujer y que fue ella la que habría iniciado la acalorada discusión que terminó en una pelea entre varias personas entre ellos el compañero sentimental de la dama

La CRQ activó la vigilancia en las laderas del departamento, ante el incremento de las lluvias y los riesgos de deslizamientos…

Líderes cafeteros del Quindío celebran el aumento en el precio del dólar que se acerca a los 3.500 pesos…

Precisamente el líder cafetero Faber Buitrago dijo que el actual precio del dólar es de gran beneficio para los exportadores, pues hace que haya competitividad en el mercado, sin embargo y paradójicamente, se afecta lo relacionado con la adquisición de insumos o hasta maquinaria.

El alcalde del municipio de Circasia, Carlos Alberto Duque invitó a los ciudadanos a no pagar la factura del servicio de acueducto de Empresas Públicas del Quindío por los incrementos exagerados e injustificados en la tarifa

El mandatario en diálogo con Caracol Radio rechazó que las directivas de EPQ no respeten las decisiones de las junta directiva y pasen por encima de los ciudadanos en muchos casos los incrementos superan el 100%

La autoridad ambiental del Quindío va a citar a comité de plaguicidas, ante el hallazgo de Finopropil en aguas del río La Vieja…

Y es que fue esta sustancia la que ocasionó la mortandad de peces en el río La Vieja en días anteriores de acuerdo con lo que dijo el director de la CRQ José Manuel Cortés, quien señaló que ante la situación y la falta de control se hace necesario citar a un comité para establecer medidas claras de la mano con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que permitan regular la comercialización y el uso de algunas sustancias que han afectado la naturaleza.

La CRQ prohibió el acceso de turistas a predios de Smurfit Kappa en el municipio de Salento, tras el hallazgo de una serpiente, catalogada como una de las 5 más peligrosas del país…

Se trata de una víbora que de acuerdo con lo que dijo la ingeniera Mónica Jaramillo, del área de fauna silvestre de la CRQ, pudo haber sido liberada en los bosques de pinos y eucaliptos por parte de algún tenedor que la adquirió en el mercado negro, toda vez que el tráfico de serpientes está disparado, por lo menos las incautaciones han incrementado notablemente en el departamento…

Se espera adelantar una reunión con las autoridades de salud del Quindío, para conocer los protocolos de atención ante algún posible ataque de cualquier serpiente.

125.000 quindianos participaron del simulacro por evacuación, los organismos de socorro destacan la alta participación de la sociedad civil…

Y es que, de acuerdo con el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo Faber Mosquera, el año pasado para el mismo ejercicio participaron 99.303 personas, lo que indica que en esta oportunidad la participación aumentó significativamente y que cada vez más hay mayor conciencia por la importancia de este tipo de ejercicios, justamente en esta región tan vulnerable en materia sísmica.

11 menores en Montenegro Quindío resultaron intoxicados, por inhalación de humo

Los hechos ocurrieron en el Instituto Montenegro… según algunos testigos, en medio del ejercicio del simulacro por sismo que se realizó ayer, los estudiantes encendieron una llanta y el humo fue lo que los terminaría afectado, al punto que tuvieron que ser trasladados al hospital Roberto Quintero Villa…

La gerente encargada del hospital de Montenegro Ana Lucía Botero, explicó que ninguno de los pacientes ha vuelto a consultar, lo que indica que han evolucionado sin problemas.

Hoy es el segundo día del paro de la rama judicial en el país en el caso del Quindío no habrá atención en el palacio de justicia de Armenia

German Ujueta presidente de Asonal judicial en el departamento indico que no descartan que inicien un paro indefinido ante la reducción del presupuesto para la rama judicial que afectaría el funcionamiento de la fiscalía y los juzgados

La gobernación del Quindío abrió los pre pliegos para la recuperación de la banca en la vía Río Verde-Barragán en el sector de Tarapacá

Las intervenciones tendrán un costo de 3.105 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías, que contemplan la construcción de obras para el control del cauce de Río Verde mediante espolones y el control de erosión de aguas con hexápodos en concreto. Adicionalmente se construirá un muro de contención en pantalla de concreto para la recuperación de la banca.

Una vez se surta este trámite se espera cumplir con el proceso contractual para que antes de finalizar esta vigencia se puedan iniciar las obras que tendrían una duración de seis meses. El proyecto también incluye la recuperación de la carpeta asfáltica y poder así regresar el predio a la persona que facilitó parte del mismo para poder habilitar dos carriles para el tráfico vehicular por el sector.

Armenia fue escogida por la mesa nacional de víctimas, para el balance anual de la ejecución de la política pública de esta población…

Es un evento que se va a estar desarrollando del 20 al 25 de octubre en esta región del país, así lo dijo Maicol Martínez, de la mesa departamental de víctimas, quien destacó que la importancia del encuentro radica en conocer a ciencia cierta, en qué se ha avanzado y qué hace falta en relación con el cumplimiento de los acuerdos o políticas por parte del gobierno a las víctimas del conflicto.

185 cuentos se inscribieron en el Concurso Departamental de Cuento Humberto Jaramillo Ángel, cuyos resultados se conocerán el lunes 8 de octubre.

Planeación municipal de Armenia ya ha retirado 56 vallas de publicidad política electoral que no cumplen con el decreto 176 de 2019, los operativos se han cumplido en las comunas 3 y 10 de la capital del Quindío

Los candidatos a la gobernación del Quindío y la alcaldía de Armenia se comprometieron en la alianza por el departamento en el marco del foro Proponer que lideró la cámara de comercio para mejorar el desarrollo y la competitividad de la región

Así mismo algunos de los candidatos a la gobernación del Quindío y la alcaldía de Armenia también firmaron un pacto por la cultura del departamento ante los gestores de la región.

La Caja de Compensación Familiar, Comfenalco Quindío presentará hoy oficialmente su nueva imagen corporativa en el marco de los 30 años de la revista institucional Así Somos, además de la formulación de plan estratégico para el período 2020 – 2025

Hoy en Armenia se llevarán a cabo dos foros con los candidatos a la gobernación del Quindío y la alcaldía de Armenia, el gremio turístico escuchará las propuestas de los aspirantes en un foro desde las 7 y 30 de la mañana en el hotel mocawa

Mientras que en la institución universitaria EAM la educación y la economía serán los temas a tratar con los candidatos desde las 3 y 30 de la tarde.

Caracol Radio continúa con la serie, Mujeres Protagonistas del Quindío, escuche hoy en la emisión de noticias de las 845 de la mañana la historia de Karen Kaissal Salazar, Directora de Cine Bajo las Estrellas y de filminuto