No hay plata a corto plazo para llevar la doble calzada hasta Sogamoso: ANI

El vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Carlos García dijo en entrevista con Caracol Radio que la ampliación de la vía a Sogamoso no está contemplada en el proyecto.

“El proceso en temas de concesiones tiene previsto desarrollar el proyecto a futuro, pero en el corto plazo no hay esa posibilidad porque la concesión en este momento tiene un horizonte hasta el 2032, los recursos no están en función de continuar la construcción de la segunda calzada sino en hacer intersecciones, puentes peatonales, y semáforos que permitan la movilidad peatonal pero no tienen la finalidad para poder desarrollar y construir la segunda calzada de este proyecto tan importante para Boyacá y Cundinamarca y en general para el país” aseguró.

Puentes peatonales

Frente a las queja de los habitantes de Ventaquemada por el riesgo que corren ante la falta de los puentes peatonales, dijo que “en el tema de las concesiones se definen los trabajos que se tienen que hacer, sin embargo, durante las etapas de operación y mantenimiento, porque estos proyectos son de largo tiempo, se presentan necesidades que van surgiendo a lo largo de corredor vial y en el caso de la carretera Briceño – Tunja – Sogamoso efectivamente con relación a los temas de movilidad peatonal y ese contrato de concesión en particular no permite ya más adiciones, porque están restringidas por la ley”.

Aseguro que el Gobierno nacional destinará recursos importantes para dos puentes peatonales.

“El Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo ha permitido que en vías concesionadas se puedan adelantar proyectos de obra pública a través del Invías”. Dijo que “en estos momentos la ANI viene trabajando en la cesión del contrato de concesión a un fondo de inversión privado internacional muy importante, y eso nos ha permitido dentro de ese proceso de cesión poder tener recursos que serán asignados al Invias cada año y para esto estamos estimando un valor de 5 mil millones de pesos en el presupuesto del año 2020 que permita la construcción de dos puentes peatonales, entre los que se encuentra el de Ventaquemada que no estaba presupuestado en el proyecto de concesión”.