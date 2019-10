Testigo en el crimen de una líder social denuncia amenazas en Santa Marta

Un hombre que dice ser testigo clave de la Fiscalía dentro de la investigación que se sigue en el crimen de la líder social Maritza Quiroz Leyva, aseguró que está amenazado de muerte.

El sujeto, que se hizo llamar Argemiro Espinosa, afirmó en diálogo con Caracol Radio que es perseguido por el grupo criminal Los Pachencas, desde que su hermano, presunto asesino de la lideresa, contó a la organización que Espinosa estaba colaborando con la justicia.

Desde entonces, el testigo ha recibido intimidaciones por el clan Pachenca y teme a ser asesinado porque “yo sé lo que pasó, quien la asesinó y una persona de esa organización dijo que me querían picar y los del CTI no me han solucionado nada. Uno es mi hermano y el otro es mi cuñado, pertenecen a Los Pachencas”.

Espinosa señaló que las amenazas de muerte las empezó a recibir luego de que su hermano, quien, al parecer es miembro de Los Pachencas, “me dejó en evidencia contra toda la organización y ahora recibo amenazas, me siguen en un taxi. Yo he pedido protección y me dicen que son nervios míos”.

Argemiro Espinosa aseguró que Maritza Quiroz Leyva habría denunciado que cerca de sus fincas había cultivos ilícitos y en venganza ordenaron su asesinato.

“Ellos la asesinaron porque ella hizo quemar unas cocinas de clorhidrato de cocaína y esos fueron los motivos que llevaron a asesinarla. Ellos son líderes de la banda narcotraficante de la Sierra. Yo escuché cuando ordenaron que la asesinaran a ella”, señaló Argemiro Espinosa.

Por su parte, voceros de la Fiscalía confirmaron que Espinosa ha aportado información que es análisis de investigación y que desde su colaboración con la justicia se le ha hecho acompañamiento. Sin embargo, el denunciante desmiente esta afirmación.

Caracol Radio buscó tener declaraciones del director de Fiscalías en el Magdalena, Vicente Guzmán, pero fue imposible obtener sus respuestas acerca de los señalamientos.