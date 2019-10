Hasta un 80% han disminuido las ventas de comerciantes sobre la carrera 12

Esta obra que inició en junio y que comprende la carrera 12 desde la calle 17 hasta la 26, sería la razón de las ostensibles pérdidas económicas para los comerciantes de esa zona.

Uno de los casos es el de Álvaro Herrera, un hombre que tiene su negocio, hace 30 años, en la calle 18 con carrera 12 y quien denunció en los micrófonos de Caracol Radio que esta crisis en las ventas no la había visto nunca antes

"No hubo trabajo de socialización con la gente y cuando menos pensamos cerraron y listo y nosotros perjudicados por todos los lados. Hemos tenido muchos problemas ya que los carros no pueden parquear, el acceso es muy complicado. Dijeron que este tramo se demoraba dos meses y ya vamos para cuatro y no se ve cara que terminen a mediados de octubre como se había prometido", denunció el comerciante.

Por su parte, Milton Hurtado, secretario de infraestructura municipal, aseguró que el 17 de octubre sí se va a habilitar el paso vehicular entre las calles 17 y 19. Además, explicó que estas obras tienen dos etapas que van avanzando de acuerdo al cronograma establecido, por lo que irán entregando, paulatinamente, la Avenida San Jerónimo.

Se espera que toda la vía esté lista en los primeros días del mes de diciembre para que los habitantes de zonas aledañas a la carrera 12 recuperen sus actividades comerciales.

