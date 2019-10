Nunca he participado en política: alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que nunca ha participado en política y que nunca lo hará, luego de la apertura de una indagación preliminar por parte de la Procuraduría General de La Nación. El mandatario es investigado por una valla donde aparece su fotografía con la del candidato Santiago Gómez, quien fue su secretario de gobierno por más de tres años.

"Como alcalde de Medellín no he participado ni participaré en política, soy respetuoso de la democracia y soy respetuoso de los procesos electorales; pero además también soy respetuoso de los órganos de control y cualquier atención y respuesta que tenga que dar a los órganos de control siempre está dispuesto", pronunció el alcalde, que por primera vez en cuatro años, no aceptó una pregunta de los periodistas.

La Procuraduría además investiga presuntas intimidaciones en la Alcaldía de Medellín para asistir a los eventos de campaña de Santiago Gómez Barrera.

"Como alcalde de Medellín estoy dedicado a gobernar esta ciudad, tiene muchos retos y a la ciudadanía le consta que en estos años me he dedicado a trabajar por Medellín Y lo voy a seguir haciendo hasta el último día, como alcalde de esta ciudad", concluyó el alcalde.