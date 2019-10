Instalan tercer periodo de sesiones ordinarias en el Concejo de Cartagena

El presidente del concejo de Cartagena, Rafael Meza Pérez en su discurso de instalación del último periodo de sesiones ordinarias dio a conocer al alcalde y ciudadanía en general que la corporación cumplirá con sus funciones constitucionales estudiando y aprobando las mejores iniciativas de conveniencia para la ciudad.

Meza Pérez llamó al alcalde y sus funcionarios para que hagan presencia y acompañamiento a los proyectos que cursan en el Concejo y que hagan llegar los anexos necesarios para facilitar su aprobación. Así mismo, lamentó que el alcalde Pedrito Pereira Caballero, nuevamente delegó sus funciones en el secretario del Interior José Carlos Puello y se negó asistir a la corporación.

Se viene debate de control público sobre la Quinta Avenida de Manga

Este tema conocido por los concejales, llamó la atención de los concejales, que no aceptan que el alcalde no los tenga informados como coadministradores de la ciudad y les toque enterarse por la prensa de sus acuerdos con los gremios económicos.

El Concejal de la bancada de Cambio Radical, Carlos Barrios presentó sobre este particular dos proposiciones: La primera, es la realización de un debate de control político donde se cite al Secretario de Planeación, Infraestructura, Secretaria General y Hacienda Distrital, como también a los empresarios que dicen formar parte de la Alianza Público Privada, APP, para que expliquen a la corporación sobre este proyecto, sus alcances y su financiación.

“Por la prensa local nos enteramos que se realizaran dos nuevos peajes en manga por 30 años para financiar esta obra”. La segunda iniciativa que tiene el respaldo de 13 concejales, es el estudio y aprobación para suspenderle las facultades al alcalde para la firma de APP en Cartagena.

Esta iniciativa, no contó con los votos de César Pion González y de Javier Curi Osorio, quienes consideran que deben esperar que la administración informe bien sobre esta iniciativa.

Plan Maestro de Educación tiene que estar bien sustentado

El Concejo le salió al paso de algunas críticas generadas por gremios económicos y algún sector de la prensa que lo responsabiliza por haber aprobado ponencia no favorable para el Plan Maestro de Educación.

César Pion González, Concejal de la bancada de la U, solicitó al secretario de Hacienda Distrital y al coordinador Ponente de la comisión del Concejo que estudió el proyecto de adopción del Plan Maestro de Educación Certificación sobre las fuentes de financiación del Plan de Educación para hacer claridad ante las críticas.

"Las cosas se tienen que aclarar y lo que le pedimos a Hacienda pública es que actualice la certificación sobre el proyecto del plan maestro de educación en la que se daba cuenta de una inviabilidad financiera para que quede claro que no fue el Concejo por deseo propio quien decidió votar negativamente sino que no había suficiente claridad", expresó.

Duvinia Torres Cohen, Concejal de la bancada de la U, respaldo la posición de su colega de bancada Pion González manifestando que la mayoría de los Proyectos de Acuerdo que se hundieron fue por falta de documentación y soportes. “El Plan de Maestro de Educación no tiene claridad sobre cómo se va a financiar y por eso, no se dio una ponencia favorable”.

El Concejal Antonio Salín Guerra de la bancada de Cambio Radical, cuestionó el discurso expresado por el secretario del Interior, José Carlos Puello, al que calificó como un discurso incendiario. Expresó que al alcalde Pedrito Pereira se le olvidó que es político: “Ya no se sienta con los políticos, ya no habla con los políticos y solo lo hace con los gremios. El Plan Maestro fue presentado desfinanciado y no se concertó con todos los sectores de la sociedad. Solo con el sector privado, que solo busca la privatización de la educación pública”.

Debate contra Transcaribe

El no haber aprobado el proyecto de acuerdo por medio del cual, el alcalde pedía autorización para comprometer vigencias futuras y hacer un empréstito con la banca por $20 mil millones de pesos para Transcaribe en su proceso de charratización será objeto de un debate de control político.

La proposición fue presentada por el Concejal de la U, César Pion González, quien en su proceso de investigación envió un cuestionario al gerente de Transcaribe, teniendo en cuenta que se responsabilizó al Concejo de violar el Plan de Desarrollo Distrital, al negar el crédito por $20 mil millones. Por ello, solicitó prioridad a la presidencia y a la secretaria general del Concejo para ponerle fecha a este debate de control político, para que el gerente de Transcaribe de sus explicaciones a la plenaria.