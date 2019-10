Este domingo es la ½ Maratón de Bucaramanga

Una jornada deportiva llega a la ciudad para que una participación abierta de los habitantes del área metropolitana. La versión número 16 de la ½ Maratón de Bucaramanga se realizará este 6 de octubre. Habrán diferentes categorías de acuerdo a la resistencia que tenga cada persona, así sabrá en cuál inscribirse.

Las distancias son 21 kilómetros para categoría Élite 1, 10 kilómetros para Élite 2 y veteranos y 6 kilómetros para las categorías menores, juvenil, abierta, mayores A, mayores B y silla de ruedas.

La inscripción puede realizarla vía web en fcv.org/maratón y el pago también puede hacerlo en línea o en el Banco de Bogotá, Almacenes People Play’s o directamente en el Centro Comercial Caracolí. La legalización de la inscripción y la entrega del número y el chip según la modalidad de inscripción, se realizará en el Centro Comercial Caracolí de acuerdo a las siguientes fechas y horarios: miércoles 2 al viernes 4 de octubre: 9:00 a.m. – 12:00 p.m. / 2:00 p.m.- 7:00 p.m. y sábado 5 de octubre: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.

El recorrido de la Media Maratón de Bucaramanga es el siguiente: tendrá salida desde el Parque Turbay en la carrera 27, dirección norte- sur, en la calle 56 gira a la derecha bajando por San Andresito la Isla, pasa por el Centro Comercial Acrópolis, Conjunto Plaza Mayor, Conjunto Marsella Real llegando al Viaducto Provincial Puente de la Novena, sube por la derecha por la calle 45 y pasa por el Parque Romero, pasa por la carrera 23, continua por la Avenida La Rosita hasta llegar a la carrera 27, cruza a la izquierda llegando a la calle 17, sube por esta hasta llegar a la carrera 30 girando a la derecha, en la calle 32 van hasta la carrera 33 circulando por esta en sentido norte-sur, hasta llegar al Colegio La Presentación, cruzando a la derecha para bajar por la calle 56, sigue por la calle 56 hasta San Andresito, realizando un doble circuito. En el segundo circuito cuando llega al Colegio La Presentación, cruza a la derecha para bajar por la calle 56, sigue por la calle 56 hasta la carrera 27, donde gira a la derecha por la carrera 27 hasta llegar a la meta por el carril de norte-sur.

Para poder llevar a cabo esta ruta habrán cierres viales en la carrera 27 entre la Avenida La Rosita y la González Valencia en ambos sentidos de 5:00 a.m. a 1:00 p.m; desde la calle 32 hasta la 56 sentido norte-sur, a partir de las 5:00 a.m. hasta las 9:45 a.m; el Viaducto Provincial La Novena sentido sur-norte, desde la calle 55 hasta la calle 45; la carrera 30 entre calles 17 y 32 sentido norte-sur; la calle 17 hasta la Avenida Quebradaseca, entre carreras 27 y 30; la calle 45 entre la carrera 9 y la carrera 27, en sentido occidente-oriente; y la calle 56 entre la carrera 33 y la Avenida La Rosita en sentido oriente-occidente.

Por tanto las vías alternas recomendadas son las siguientes: carrera 33 sentido sur-norte; Viaducto Provincial y Puente de La Novena, sentido norte-sur; y la calle 56 desde la Avenida Los Búcaros hasta la carrera 36, sentido occidente-oriente.

Recuerde que habrá premios en dinero para los primeros puestos. Los valores oscilan entre los 200 mil y los 17 millones de pesos.