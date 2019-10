Audiencia pública para conocer estado del puente Hisgaura

Este viernes los habitantes de García Rovira y veedurías sostendrán una reunión con miembros del Invías, el Fondo Adaptación y la constructora Sacyr, según Cayetano Bohorquez de la veeduría Curos - Málaga para que rindan cuentas sobre el estado actual del puente atirantado más grande de sur-américa y poder conocer en qué van las pruebas patológicas.

"Lo que queremos con esto es que nos digan cuándo nos lo van a entregar. De este noviembre hace un año debían haber puesto en funcionamiento el puente, pero no. Además ya comenzó la temporada de lluvias y el puente antiguo es un peligro porque ya está en muy mal estado. Esperemos que no tengamos que lamentar nada" indicó el veedor.

Recordemos que la constructora Sacyr había dicho que el puente estaba listo para ponerse en funcionamiento, sin embargo el Fondo Adaptación el pasado mes de julio exigió que un perito técnico independiente internacional adelantara unas pruebas patológicas.